„Inklusion geht uns alle etwas an!“ / toom Baumarkt ist Partner der Lebenshilfe für mehr inklusive Arbeit (FOTO)

Dabei sein, zeigen was man kann, gemeinsam mit den Kollegen etwasschaffen: Für viele ist Arbeit ein wichtiges Lebensthema und derSchlüssel zur Teilhabe an der Gesellschaft. Auch für Menschen mitgeistiger Behinderung – doch für sie ist der Zugang zu Arbeit, dieSpaß macht und herausfordert, oft schwer. Das Unternehmen toom hilftdabei, Barrieren abzubauen und richtet Außenarbeitsplätze „mitten imBaumarkt“ für behinderte Mitarbeiter aus Lebenshilfe-Werkstätten ein.

Heute luden die Bundesvereinigung Lebenshilfe und toom Baumarkt

nach Schwerin ein, um verstärkt auf das Thema Inklusion aufmerksam zu

machen. Dort kooperieren die Dreescher Werkstätten mit dem örtlichen

toom und geben ein Beispiel, wie gut das Modell funktionieren kann.

Staatssekretär Rolf Schmachtenberg vom Bundesministerium für Arbeit

und Soziales, Staatssekretär Nikolaus Voss vom Ministerium für

Soziales, Integration und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern sowie

Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verbänden sprachen dort mit allen

Beteiligten.

Ein Beispiel aus dem echten Leben zeigt, dass Inklusion

funktionieren kann: Sebastian Marten lebt in Schwerin und ist

Beschäftigter der Dreescher Werkstätten, einer gemeinnützigen

Gesellschaft mit Arbeits-, Wohn- und Freizeitangeboten für Menschen

mit Behinderung. Doch seit drei Jahren arbeitet der 36-Jährige nicht

mehr im Gebäude der Werkstatt, sondern auf einem ausgelagerten

Arbeitsplatz im toom Baumarkt Schwerin. Kundenberatung und der

Transport der Ware mit dem Gabelstapler gehören zu seinen wichtigsten

Aufgaben. „Ich liebe meine Arbeit“, so Marten, „und ich fühle mich

hier wohl.“ Die Anerkennung ist gegenseitig: Im Baumarkt schätzt man

seine Zuverlässigkeit und seine Kollegialität. „So kann die

Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung gelingen, so

werden Fähigkeiten entwickelt und miteinander gearbeitet“, ergänzt

Staatssekretär Schmachtenberg.

17 solcher toom-Arbeitsplätze für

Lebenshilfe-Werkstattbeschäftigte gibt es derzeit schon bundesweit.

Und es sollen mehr werden, denn der Gewinn inklusiver Arbeit für alle

Seiten ist sehr deutlich. Menschen mit Behinderung erhalten die

Chance auf Teilhabe, und das Unternehmen die Chance, die Fähigkeiten

von Menschen mit Behinderung zu entdecken, zu fördern und für das

Wohlergehen des Betriebs zu nutzen.

„Gestartet sind wir mit dem Ansatz, unseren Kunden die Themen

Vielfalt und Inklusion näherzubringen und dafür zu werben, sich

gemeinsam für den Abbau von Barrieren und Berührungsängsten zu

engagieren.“, sagt Dominique Rotondi, Geschäftsführer Einkauf und

Logistik und verantwortlich im Bereich Nachhaltigkeit bei toom

Baumarkt. Und weiter: „Denn Inklusion geht uns alle etwas an.

Inklusion ist nicht immer einfach und bedeutet manchmal, sich und

seinen Alltag zu verändern. Aber Inklusion ist möglich und vor allem

ist sie ein wichtiger Teil einer toleranten und respektvollen

Gesellschaft.“ schließt Rotondi seine Rede im Schweriner Markt ab.

Die Bedeutung ausgelagerter Arbeitsplätze wird auch von

Staatssekretär Nikolaus Voss betont: „Außenarbeitsplätze sind eine

gute Möglichkeit, dass Beschäftigte aus den Werkstätten für

behinderte Menschen in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes

berufspraktische Erfahrungen sammeln und im besten Falle sogar in

diesen Betrieben Fuß fassen können.“

Einigkeit besteht, dass noch viel zu tun bleibt, um die Inklusion

von behinderten Menschen im Arbeitsleben zu verwirklichen: Die Zahl

der Werkstatt-Arbeitsplätze mitten in der Gesellschaft muss steigen.

Es muss aber auch der Schritt auf den ersten Arbeitsmarkt erleichtert

werden, wo immer es passt. „Mit dem Budget für Arbeit haben wir den

Weg in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis geebnet“,

erläutert Staatssekretär Schmachtenberg. Oder mit den Worten von

Sebastian Marten: „Wenn man einen Traum hat, muss man dranbleiben.“

