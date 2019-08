Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD): Keine Koalition mit der Linken in Rheinland-Pfalz (FOTO)

Mainz. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer

(SPD) hat sich im „SWR Aktuell“-Sommerinterview zu aktuellen Themen

geäußert.

Keine Koalition mit der Linken

Nachdem sich die kommissarische SPD-Parteivorsitzende Malu Dreyer

offen für eine Koalition mit der Linkspartei auf Bundesebene gezeigt

hatte, erklärt sie im „SWR Aktuell“-Sommerinterview, diese

Konstellation käme für Rheinland-Pfalz nicht in Frage: „Wir haben

einen Bundesparteitagsbeschluss, dass wir keine –Ausschließeritis–

mehr machen, aber für Rheinland-Pfalz kommt eine solche Koalition gar

nicht in Betracht.“ Weiter sagt sie: „Wir werden alles daransetzen,

dass auch in Zukunft die Linke gar nicht ins Parlament einzieht. Das

ist uns als SPD in der Vergangenheit immer gelungen deutlich zu

machen, dass die Sozialdemokraten hier die soziale Gerechtigkeit

sicherstellen. Und das werden wir auch in Zukunft tun und ich habe

ein ganz großes Interesse daran, dass die Ampelregierung, die sehr

erfolgreich ist, auch weiter gemeinsam regieren wird und dafür stehe

ich auch.“ Eine Kandidatur für den SPD-Bundesvorsitz schloss sie

trotz der ernsten Lage in der Bundespartei erneut aus. Sie wolle 2021

noch mal als SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl antreten.

Kita-Reform richtiger Weg für alle Beteiligten

Beim Kita-Zukunftsgesetz betonte Dreyer, es werde für „gar keine

Kita Verschlechterungen geben.“ Zur heute von der CDU-Fraktion

erhobenen Forderung, das Gesetz noch einmal zu überarbeiten, sagte

Dreyer: „Ich finde, dass wir jetzt einen sehr, sehr guten

Gesetzentwurf vorgelegt haben und natürlich ist er im

parlamentarischen Verfahren, aber ich glaube, dass wir die Bedenken,

die im Laufe der Zeit geäußert worden sind, aufgegriffen haben. (…)

Es gibt keine Reformvorhaben in diesem Land im Bereich der Bildung,

wo die CDU mit dabei war. Ich nenne das Beispiel Ganztagsschule, da

gab es auch viel Protest, viel Stress im Land und danach war–s

eigentlich klar, das ist der richtige Weg und ich bin fest davon

überzeugt, auch die Kita-Novelle ist der richtige Weg für alle

Beteiligten.“

Straßenausbaubeiträge: „Ein Land kann nicht alles stemmen.“

Eine klare Absage erteilte Dreyer der vom Koalitionspartner FDP

auch vereinzelt aus den eigenen Reihen erhobenen Forderung, die

Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. „Wir werden die Beiträge nicht

abschaffen können, in dem Sinne, dass das Land das Geld bezahlt. Und

das ist ein Problem, dass man nicht immer alles kann. Es gibt

Bundesländer, da sind die Straßenausbaubeiträge abgeschafft worden,

aber in denselben Bundesländern gibt es beispielsweise keine

gebührenfreien Kitas. Ein Land kann nicht alles stemmen. Und deshalb

muss man gute Wege finden, dass es verträglich bleibt für die Bürger

und Bürgerinnen. Die wiederkehrenden Beiträge sind ein wenig und wir

werden da drüber schauen, ob es noch andere Wege gibt, aber eine

Abschaffung der Beiträge, das halte ich für nicht machbar.“

