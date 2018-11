Sozialverband: Armutsrisiko Behinderung wird unterschätzt (FOTO)

Zum Welttag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember fordertder Sozialverband SoVD schärfere Sanktionen für Arbeitgeber, dietrotz Gesetzespflicht keine Menschen mit Behinderungen einstellen.

„Armut ist oft eine Folge von Arbeitslosigkeit. Und die trifft

Menschen mit Behinderungen besonders stark“, erklärt Adolf Bauer,

Präsident des Sozialverband SoVD, anlässlich des Welttages der

Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember. „Während die

Arbeitslosigkeit bundesweit sinkt, hat sich die Situation der

behinderten Menschen am Arbeitsmarkt kaum verbessert“, betont Adolf

Bauer.

Damit sich das ändere, müsse die Ausgleichsabgabe für Unternehmen,

die trotz Gesetzespflicht keine behinderten Menschen einstellen, bis

an die Schmerzgrenze erhöht werden, fordert Adolf Bauer. Der

Verbandspräsident verweist auch auf eine aktuelle Studie der

Bundesagentur für Arbeit, wonach die Zahl der offenen Stellen so hoch

wie selten zuvor bleibt. „Deutschland kümmert sich zu wenig um

behinderte Menschen, die arbeiten wollen und arbeiten können. Deshalb

gehört dieses Thema endlich auf die politische Tagesordnung“, fordert

Adolf Bauer.

Die Frage, ob Menschen mit Behinderungen und chronischen

Erkrankungen ein deutlich höheres Armutsrisiko tragen, thematisiert

der Deutsche Behindertenrat (DBR) im Rahmen einer Veranstaltung am 3.

Dezember in Berlin. Insbesondere die Situation der Betroffenen und

die Anforderungen an die Politik stehen dabei im Zentrum. Neben dem

Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil spricht auch der

Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit

Behinderungen Jürgen Dusel.

Für das Jahr 2018 hat der SoVD den Vorsitz im Sprecherrat des DBR

übernommen.

