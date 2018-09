Ins Fitnessstudio auf Kosten des Arbeitgebers

Für Privatpersonen ist es schwierig, die Gebühren

fürs Fitnessstudio bei der Einkommensteuer als außergewöhnliche

Belastung abzusetzen. Das klappt nur, wenn eine Krankheit oder

Verletzung vorliegt. „Ist der Arbeitnehmer aber gesund und möchte

präventiv Sport treiben, um Krankheiten vorzubeugen oder einfach nur

Sport aus Freude am Training betreiben, dann könnte der Arbeitgeber

das steuerfrei unterstützen“, erklärt Robert Dottl,

Vorstandsvorsitzender der Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.).

Unternehmerisch betrachtet ist das sinnvoll, denn immer mehr

Arbeitnehmer leiden unter Rückenproblemen, verursacht durch

langandauernde sitzende oder stehende Tätigkeiten. Auch die rasant

zunehmenden Herz-Kreislauf-Krankheiten können durch Bewegung

eingedämmt werden. Als Arbeitnehmer kann man in den Genuss von zwei

verschiedenen Fördervarianten durch den Arbeitgeber kommen, sofern

dieser die Werthaltigkeit von Sport und Gesundheit erkennt. Aufgrund

der Steuerfreiheit entstehen dem Arbeitgeber keinerlei Kosten.

Sport im Rahmen der Gesundheitsförderung

Der Arbeitgeber kann bis zu 500 Euro pro Mitarbeiter und Jahr für

gesundheitsfördernde Maßnahmen zusätzlich zum vereinbarten Lohn

steuerfrei ausgeben. „Dafür könnte beispielsweise ein Vertrag mit

einem Fitnessstudio abgeschlossen und festlegt werden, dass seine

Angestellten an allen Kursen teilnehmen dürfen, die den Anforderungen

des Fünften Sozialgesetzbuches entsprechen“, führt Robert Dottl aus.

Das sind in der Regel Kurse, die den gesamten Körper trainieren,

wie Pilates, Yoga, Stretching, Kieser- oder Rückentraining. Auch die

Gebühren für ein Rundum-Abnehm-Programm, wie für Weight-Watchers

beispielsweise, fallen darunter. Reines Gerätetraining im

Fitnessstudio oder die Vereinsbeiträge zu einzelnen Sportarten wie

Fußball oder Tennis sind steuerlich leider nicht begünstigt.

Gebühren für Fitnessstudio als Sachzuwendung

Der Chef könnte seinem Mitarbeiter alternativ bis zu 44 Euro

monatlich als Sachzuwendung für ein festgelegtes Fitnessstudio

gewähren. Dann – und nur dann – ist das freie Training an den Geräten

zum Muskelaufbau und der Besuch von Group-Fitness-Programmen

tatsächlich kostenlos! Somit können Kurse wie Spinning, TRX und Zumba

kostenfrei belegt oder Courts, z.B. für Squash oder Badminton,

ebenfalls kostenfrei genutzt werden.

„Fällt die monatliche Studiogebühr höher als 44 Euro aus, so ist

die meist geringfügige Differenz selbst zu tragen“, informiert der

Steuerexperte der Lohi. So wird das Fitnessstudio für jedermann

erschwinglich! Der Steuerfreibetrag ist mit 44 Euro voll ausgeschöpft

und kann nicht noch durch andere Vergünstigungen in Anspruch genommen

werden.

Also bei den nächsten Gehaltsverhandlungen den Chef ruhig mal auf

die finanzielle Förderung von Sport ansprechen oder über das

betriebliche Vorschlagswesen diese Maßnahmen zur Motivation und

Gesundheitsförderung der Mitarbeiter einreichen, sofern der Betrieb

sie noch nicht eingeführt hat. Die beiden steuerfreien Möglichkeiten

zur Gesundheitsförderung lassen sich übrigens hervorragend

miteinander kombinieren und dem Arbeitgeber kommt es schließlich

zugute, wenn seine Mitarbeiter fit und gesund sind.

www.lohi.de/steuertipps

