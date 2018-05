Internationales Freundschaftsfest am 05.05.2018 im Klostergarten Alsfeld

Wie bereits angekündigt findet am Samstag gefördert durch das Bundesprogramm ?Demokratie leben!? im Klostergarten in Alsfeld ein internationales Freundschaftsfest mit einem bunten Rahmenprogramm statt. Die Veranstalter, die Fach- und Koordinierungsstellen für Demokratie Alsfeld und Vogelsbergkreis weisen darauf hin, dass zur Durchführung des Festes am 5. Mai von 15:00 bis 18:00 Uhr in Absprache mit der Stadt Alsfeld die Volkmarstraße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt wird.

Die Sperrung bezieht sich auf den Bereich Einmündung Mainzer Tor bis Steinborngasse. Die Umleitung erfolgt über den Schnepfenhain und die Steinborngasse. Die Einbahnstraßenregelung in der Volkmarstraße wird für diesen Zeitraum aufgehoben, damit die Besucher ihre Fahrzeuge abstellen können.