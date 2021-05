IPYG Youth Empowerment Workshop gegen Hatespeech im Internet

Die Veranstaltung will damit ein starken Zeichen gegen Mobbing setzen und gleichzeitig das Selbstbewusstsein junger Erwachsene sowie ihre Rolle in unserer Gesellschaft stärken.Die beiden Autorinnen Melanie Gurenko und Eileen Egeter sind als Keynote Speaker zu Gast und werden Jugendliche ermutigen, verzehrte Schönheitswahrnehmung durch Social Media kritisch zu hinterfragen. Stattdessen lernen junge Erwachsene mehr über eine gesunde und wertschätzende Selbstwahrnehmung und deren Bedeutung für sich selbst.In der anschließenden Kreativ Session können die TeilnehmerInnen ihre Gedanken zum Thema Mobbing auf kreative Art und Weise zu Papier bringen. Die Ergebnisse werden im Anschluss der Teilnehmerrunde vorgestellt und bei Einverständnis in den Sozialen Medien veröffentlicht.