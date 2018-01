Islam – Weg der Mitte – philosophisches Buch setzt sich mit der oft missverstandenen Religion auseinander

Der Islam ist, vor allem wegen terroristischer Gruppen, immer wieder in aller Munde. Doch nur wenige Menschen wissen wirklich etwas über den islamischen Humanismus. Das vorliegende Buch „Islam – Weg der Mitte“ von Yahya Michot beschäftigt sich mit Ibn Taymiyya, einer wichtigen Figur des Islams. Der Name taucht immer wieder an allen möglichen und unmöglichen Stellen auf. Die einen rechtfertigen ihre Taten damit, während die anderen die Untaten derjenigen, die sie in seinem Namen begehen, erklären. Was wissen Islamisten, Salafisten, Extremisten, Terroristen, Orientalisten, Islamexperten, Extremismusforscher und andere Terrorspezialisten jedoch wirklich über und von diesem großen Gelehrten und Denker? Haben die Menschen, die sich seinem Namen bedienen, je etwas aus dem Werk von Ibn Taymiyya gelesen?

Die Leser lernen in „Islam – Weg der Mitte“ von Yahya Michot Fakten rund um das Leben des islamischen Gelehrten. Die kleine Textsammlung soll dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und korrekte Kenntnisse zu vermitteln. Erst diese ermöglicht sachgemäße und vernünftige Urteile sowie einen sachlichen Diskurs und eine wirkliche Auseinandersetzung. Ibn Taymiyyas Virtuosität und Treffsicherheit bei seiner Behandlung der Werke, die er studiert, werfen ein besonders erhellendes Licht auf das Werden des muslimischen Denkens und gesellschaftlichen Lebens. Der Autor wagt es zudem anzufügen, dass die Pflicht, den »geistigen Vater des gegenwärtigen Islamismus« nunmehr in die angesehene Ahnenreihe der Kommentatoren des Aristoteles aufzunehmen, durchaus weder eines gewissen Witzes noch Charmes entbehrt!

„Islam – Weg der Mitte" von Yahya Michot ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7439-6603-1 zu bestellen.

