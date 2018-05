Jeder zweite Deutsche fürchtet Pflegebedürftigkeit / R+V-Studie „Die Ängste der Deutschen“

Jeder zweite Deutsche hat Angst davor, im Alter

auf Pflege angewiesen zu sein. Bei Frauen ist die Furcht vor

Pflegebedürftigkeit jedoch deutlich ausgeprägter als bei Männern.

Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung zum „Tag der Pflege“

(12. Mai) aufmerksam.

Pflegethema ist „Dauerbrenner“

Seit 1992 befragt das R+V-Infocenter jährlich rund 2.400 Menschen

nach ihren größten Ängsten rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt,

Familie und Gesundheit. Das Thema Pflegebedürftigkeit ist in der

Studie „Die Ängste der Deutschen“ ein „Dauerbrenner“ unter den

größten Sorgen. „Etwa jeder zweite Deutsche hat große Angst vor

Pflegebedürftigkeit. Diese Angst lag in den vergangenen 26 Jahren

nahezu konstant bei rund 50 Prozent“, sagt Brigitte Römstedt,

Leiterin des R+V-Infocenters. „Diese Befürchtung hat einen sehr

realen Hintergrund angesichts der rund 2,6 Millionen

Pflegebedürftigen in Deutschland – Tendenz steigend.“

Frauen haben mehr Angst

Dass diese Sorge bei Frauen deutlich ausgeprägter ist als bei

Männern, verwundert dabei nicht: Während „nur“ 48 Prozent der Männer

große Angst vor Pflegebedürftigkeit haben, sind es bei den Frauen 57

Prozent. „Pflege ist weiblich“, so Brigitte Römstedt. „Zum einen sind

zwei Drittel der Pflegebedürftigen Frauen. Zum anderen kümmern sie

sich in den meisten Fällen um die häusliche Pflege von Angehörigen.“

Angst steigt mit dem Alter

Die R+V-Studie zeigt zudem deutlich, dass die Angst mit wachsendem

Alter stetig steigt. Teenager bis 19 Jahre sind noch recht entspannt

(23 Prozent). Ab 20 Jahre haben schon 40 Prozent große Angst, ab 40

Jahre sind es 57 Prozent. Den höchsten Wert erreicht die Angst bei

den Menschen ab 60 Jahre: Fast zwei Drittel (64 Prozent) fürchten

sich davor, im Alter zum Pflegefall zu werden.

www.infocenter.ruv.de www.die-aengste-der-deutschen.de

