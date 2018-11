„Jegliche Angriffe auf den Föderalismus mit aller Kraft abwehren!“ – Emil Sänze MdL zur Aufhebung des Kooperationsverbotes nach Artikel 91b GG

Mit der Reform im Jahr 2017 entfiel der

bisherige Länderfinanzausgleich, mit dem die Bundesländer ihre

Steuereinnahmen untereinander aufteilten. Dadurch wurden die Länder

vom Geber zum Bittsteller degradiert, kritisiert Emil Sänze,

Pressepolitscher Sprecher der AfD Fraktion. „Die Frage des Warum ist

schnell beantwortet: Die Hoheit der Verteilung an die Länder findet

zukünftig im Bund statt. Ein weiterer Schritt zur Entmündigung der

Länder ist jetzt die Aufhebung des Kooperationsverbots nach Artikel

91b des Grundgesetzes. Das jahrelange Ziel der Bundesregierung und

ihrer willfährigen Helfer aus dem Bundestag, jetzt unter dem

Deckmantel der Digitalisierung die föderale Struktur der

Bundesrepublik Deutschland auszuhebeln, ist mehr als durchschaubar“,

so Sänze.

Schwerer Angriff auf den Föderalismus

„Der Föderalismus ist der Vertrag, nein, das politische Prinzip

der Bundesrepublik Deutschland, das es jetzt zu verteidigen gilt. In

unserem föderalen System der einzelnen Gliedstaaten gibt es keinen

Raum für Bevormundung, weder aus Berlin noch aus Brüssel“,

unterstreicht der stellvertretende Vorsitzende der

baden-württembergischen AfD-Fraktion. so Sänze. „Die Aufhebung des

Kooperationsverbotes ist ein schwerer Angriff auf den Föderalismus,

den es mit aller Kraft abzuwehren gilt!“

Späte Erkenntnis der Bundesregierung

Wahrscheinlich werde den Bundestagsabgeordneten und der Regierung

zunehmend bewusst, dass sie über Jahre hinweg die

Gesetzgebungskompetenz an Brüssel abgegeben und sie auf dem Altar der

merkelschen und europäischen Interessen geopfert haben. „Sei es bei

der Einführung des Euros, der Bankenrettung, der

Griechenland-Rettungspakete, der Energiewende oder der

Flüchtlingskrise – allem stimmten sie devot zu. Die Frage sei

erlaubt: Brauchen wir einen Bundestag im Europa der Regionen?“, so

Sänze weiter.

Baden-Württemberg muss selbständig bleiben!

„Jetzt für fünf Milliarden Silberlinge die Eigenständigkeit, die

Länderhoheit und das Subsidiaritätsprinzip in Frage zu stellen, ist

unvorstellbar. Es wäre ein Leichtes, die zum Ausbau der

Digitalisierung bereitgestellten Mittel über die Länder,

zweckgebunden an den Ort der Verantwortung, zu kanalisieren. Dem

Treiben der Bundesregierung muss über den Bundesrat Einhalt geboten

werden! Jetzt ist der Ministerpräsident des Landes gefordert, der die

Selbständigkeit Baden-Württembergs vehement betont, aber selten

durchsetzt“, so Sänze abschließend.

Pressekontakt:

Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.

Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Konrad-Adenauer-Straße 3

70173 Stuttgart

Telefon: +49 711-2063 5639

Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.de

Original-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell