Jetzt anmelden: „Go with the Flow – Arbeiten, wie es unserer Natur entspricht“ am 26. November 2019 in Frankfurt am Main (FOTO)

Meetings, Multitasking, Großraumbüros – so sieht der Alltag invielen Unternehmen aus. Für konzentriertes und fokussiertes Arbeitenbleibt wenig Gelegenheit. Doch wie lassen sich Arbeitsplätze sogestalten, dass Menschen sich wohlfühlen und in den Flow kommen?ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis geben Antwort auf derJahrestagung des Instituts für Arbeitsforschung undOrganisationsberatung (iafob deutschland). Am 26. November 2019treffen sich in Frankfurt am Main Führungskräfte und Entscheider, dieihr Unternehmen in die Arbeitswelt der Zukunft führen wollen.

„Die kreativsten Augenblicke erleben wir, wenn Körper oder

Verstand an ihre Grenzen gebracht werden. Diesen mentalen Zustand

bezeichnet der amerikanische Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi als

„Flow“. Je mehr Flow-Erfahrungen Menschen machen, desto höher ist

ihre Lebens- und Arbeitszufriedenheit“, erklärt Arbeitspsychologe

Dieter Boch, Geschäftsführer des iafob deutschland und Initiator der

Jahrestagung. „Wir wollen gemeinsam herausfinden, wie wir auch in

agilen Arbeitswelten das –Deep Working– integrieren können, wie wir

Ruhezonen schaffen können und was dies sowohl für Führungskräfte als

auch für Raumplaner bedeutet“.

Zu den Referenten zählen Prof. Christian Scholz von der

Universität des Saarlandes, der mit dem Bestseller „Generation Z: Wie

sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt“ den

Arbeitsmarkt der Zukunft beleuchtet hat oder Sevira P. Landsberg,

zertifizierte Trainerin für Führungs- und Kommunikationskultur und

2016 von FOCUS und XING als „Top-Coach“ ausgezeichnet. Außerdem

dabei: Unternehmensberater Matthias Mölleney, der mehr als 20 Jahre

im Top-Management von Lufthansa und Swissair arbeitete und heute

unter anderem Direktor des internationalen Think Tank „Future Work

Forum“ in London ist.

Die iafob-Jahrestagung findet auf dem Campus Kronberg der

Unternehmensberatung Accenture in Kronberg bei Frankfurt am Main

statt. Diese riesige Eventfläche bietet unter dem Motto „Collaborate.

Create. Recreate“ den idealen Ort für die interaktiv gestaltete

Jahrestagung. Neben Vorträgen im Open Space ergänzen

Fishbowl-Diskussionen und ein Barcamp das Programm.

Als Partner unterstützen accenture, aeris, Création Baumann,

designfunktion, feco-feederle, flexible.office.network und Wilkhahn

die iafob-Jahrestagung. Medienpartner sind die Konradin Mediengruppe

und der vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich.

Über die Jahrestagung:

Jahrestagung 2019 des Instituts für Arbeitsforschung und

Organisationsberatung

„Go with the Flow – Arbeiten, wie es unserer Natur entspricht“

Wann: 26. November 2019, 9.00 bis 17.15 Uhr

Wo: Kronberg im Taunus (bei Frankfurt am Main), Accenture Campus

Kronberg

Programm und Anmeldung: http://www.iafob.de/jahrestagung

Über das iafob deutschland:

Das Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung (iafob

deutschland) ist ein Beratungsinstitut, das sich ganzheitlich mit der

Gestaltung der Büro-Arbeitswelt auseinandersetzt. Über seine

Arbeitsschwerpunkte ist es mit dem Institut für Arbeitsforschung und

Organisationsberatung in Zürich verbunden, das 1997 von Prof. Dr. Dr.

h. c. Eberhard Ulich, dem emeritierten Direktor des Instituts für

Arbeitspsychologie an der ETH Zürich, gegründet wurde. Das iafob

deutschland ist eine Netzwerkorganisation, die mit erfahrenen

Netzwerkpartnern bundesweit Projekte bearbeitet und Unternehmen rund

um die Arbeits-, Lern- und Führungskultur sowie Gestaltung von

Arbeitsräumen berät.

