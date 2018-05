Jetzt kriegt auch Guido Maria Kretschmer ein Personality-Magazin (FOTO)

Den Magazin-Neustart, der im Herbst kommen soll, kündigte Gruner +Jahr-Vorstand Stephan Schäfer auf dem European Newspaper Congress inWien an.

Nach Barbara Schöneberger, Eckart von Hirschhausen und zuletzt

Joko Winterscheidt wird Guido Maria Kretschmer der vierte Promi, der

bei Gruner + Jahr seinen Namen und seinen Anklang in der Fangemeinde

für ein eigenes Persönlichkeitsmagazin hergeben wird. Dies kündigte

Vorstand Stephan Schäfer auf dem European Newspaper Congress in Wien

an.

„Persönlichkeitsmagazine sind kein Werbe-Gag“, bilanziert Schäfer

die Erfolge mit den erstmalig vor über zwei Jahren mit „Barbara“

gestarteten neuen Heft-Genres, mit den G+J aktuell den allgemein eher

als übersättigt geltenden deutschen Magazin-Markt aufmischt. Für

„Barbara“ sei der Verlag zunächst belächelt worden, nun geht das Heft

erfolgreich ins dritte Jahr, so der G+J-Vorstand stolz. Er

bezeichnete in Wien „Barbara“ als die „bestverkaufte

Frauenzeitschrift in diesem Segment“.

Nun kommt also ein vierter, eng auf den Namensgeber

zugeschnittener Titel – mit dem charmanten „Shopping

Queen“-Moderator, bekannt von Vox und RTL. „Guido Maria Kretschmer

ist der Vierte, mit dem wir noch in diesem Jahr ein neues Projekt

starten“, sagte Stephan Schäfer. Wie genau das Heftkonzept aussehen

soll – und wie es heißen wird -, verriet er allerdings noch nicht. Es

werde allerdings „monatlich“ erscheinen und „im Herbst“ an den Kiosk

gehen, so der G+J-Manager. Redaktionell zuständig wird ein

Redaktionsteam rund um „Brigitte“-Chefredakteurin Brigitte Huber, die

bereits „Barbara“ erfolgreich etabliert hat.

Der Neustart wird sich damit in die Titeloffensive bei Gruner

einreihen, wo in den vergangenen Jahren 30 neue Titel lanciert

wurden. „Ein Verlag bedeutet, dass wir Kreativität finanzieren“,

sagte Stephan Schäfer in Wien. „Das ist die Grundaufgabe.“ Die

Bemühungen um mehr Innovation, das der Hamburger Verlag mit dem

Ideenprojekt der „Grünen Woche“ institutionalisiert hat, setzt sich

damit fort. „In der Innovation liegt das Geschäft von morgen“, so

Stephan Schäfer.

Die Anregungen, neue Ideen einzubringen, zu dem er seine

Führungskräfte aufgerufen hat, bringt bei G+J auch einen neuen

Managementstil mit sich. „Sie müssen das von oben vorleben“, so

Schäfer. „Die Führung muss Innovation Priorität geben“, sagte er in

Wien. Die Bestätigung für neue Ideen liege darin, es auch tatsächlich

ernst mit ihnen zu meinen. „Sie müssen den Mut haben, diese Projekte

umzusetzen.“

Dabei plädiert der Vorstand auch für eine neue Kultur, die die

Möglichkeit von Scheitern zulässt. „Scheitern ist einkalkuliert“, so

Schäfer. Für Verlage sei das oft etwas Neues. „Bei den Startups

bewundern wir diese Haltung“, sagte er und spielte damit auf den

gelassenen Umgang der Digitalunternehmer getreu der Devise „Failure

is an Option“ an.

Neben dem neuen Guido-Maria-Kretschmer-Heft erprobt sich Gruner +

Jahr demnächst auch auf Print-fernen Bereichen. So soll im Juni das

erste „Beef“-Restaurant in Frankfurt eröffnen – in Kooperation mit

Mövenpick. Und für den Klassiker „Brigitte“ kündigte Schäfer eine

eigene „Frauen-Akademie“-Reihe an. „Da sind die Kollegen vom

–Handelsblatt– Vorbilder.“

Generell gelte nun bei Gruner + Jahr: „Je mehr Freiheit und

Wertschätzung man den Kollegen gibt, desto motivierter sind sie“,

sagte Stephan Schäfer, der auch selbst viel aus den „Grünen Wochen“

persönlich mitgenommen haben will. „Ich habe gelernt, was für

wunderbare Mitarbeiter man hat – wenn man sie fragt“, so der

Vorstand. „Man findet in der Nähe oft die viele bessere Antwort, als

wenn man viel reist.“ Eine klare Spitze gegen die Reisefreudigkeit

vieler deutscher Medienmanager ins vermeintliche

Silicon-Valley-Mekka.

Beim European Newspaper Congress 2018 vom 13. bis 15. Mai in Wien

tauschen 500 Chefredakteure und Medienmanager ihre besten Konzepte

aus, berichten über erfolgreiche Cases und diskutieren über Werte und

Verantwortung. Der European Newspaper Congress wird vom

Medienfachverlag Johann Oberauer, der Stadt Wien und Norbert Küpper,

Zeitungsdesigner in Deutschland, veranstaltet. Kooperationspartner

wie der Verband der Österreichischen Zeitungsverleger unterstützen

diese jährliche europäische Veranstaltung.

