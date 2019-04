Johanniter leisten Hilfe in Mosambik / Helferteam und Hilfsgüter auf dem Weg in die betroffene Region

Ein Emergency Medical Team (EMT) der Johanniter

befindet sich auf dem Weg nach Mosambik, um in der vom Wirbelsturm

Idai betroffenen Region medizinische Hilfe zu leisten. Dem Team, das

aus 16 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Johanniter besteht,

gehören Ärzte, Notfallsanitäter bzw. Rettungsassistenten und

Logistiker an sowie ein Experte für psychosoziale Betreuung.

Nach ihrer Ankunft in der Hafenstadt Beira, einer der am

schwersten von dem Wirbelsturm betroffenen Städte in Mosambik, wird

das Team an den von den lokalen Behörden bestimmten Einsatzort

Nhamatanda, 90 Kilometer nordwestlich von Beira, weiterreisen und

dort drei ländliche Gesundheitsposten bei der Versorgung der Menschen

vor Ort unterstützen.

Die Johanniter hatten ihr Helferteam bereits kurz nach der

Katastrophe gegenüber der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

einsatzbereit gemeldet, nun ist die offizielle Anforderung seitens

der zuständigen nationalen Behörden erfolgt.

Die Johanniter-Auslandshilfe ist im Juni 2017 von der WHO als

erstes Team weltweit in der Kategorie Emergency Medical Team mobile 1

(EMT1-Mobil) klassifiziert worden. Die Klassifizierung regelt den

Zugang zu Katastrophengebieten, um bei Naturkatastrophen oder

Epidemien schnell und vor allem gut koordiniert Menschenleben retten

zu können. Der Hilfseinsatz in Mosambik ist der erste eines

Johanniter-EMT im Rahmen des neuen WHO-Verfahrens.

„Unsere Soforthelfer bereiten sich durch intensive Trainings und

Übungen unter realen Bedingungen auf derartige Einsätze vor und sind

bereit, um den Menschen in den betroffenen Gebieten professionell zu

helfen“, erklärt Susanne Wesemann, Leiterin der

Johanniter-Auslandshilfe.

Neben den EMT-Experten und der technischen Ausrüstung von rund 10

Tonnen schicken die Johanniter in den kommenden Tagen medizinische

Hilfsgüter im Gesamtumfang von 2,5 Tonnen in das Katastrophengebiet.

Diese stellen die basismedizinische Versorgung von 10.000 Patienten

über drei Monate sicher. Darüber hinaus werden Medikamente zur

Behandlung von Malaria und Cholera geliefert. Außerdem bringen die

Johanniter 22 mobile Wasseraufbereitungsanlagen zur Verbesserung der

Trinkwasserversorgung in die Region.

Durch den Wirbelsturm Idai sind laut UN-Angaben rund 1,85

Millionen Menschen in der Region auf humanitäre Hilfe angewiesen. Der

Sturm hat über 500 Menschenleben gekostet und fast 60.000 Häuser

unbewohnbar gemacht. Krankheiten wie Cholera sind bereits

ausgebrochen. Zudem wurden über 600.000 Hektar Ernten zerstört, was

die Versorgung mit ausreichend Nahrungsmitteln in den kommenden

Monaten gefährdet.

Hinweis für die Redaktionen:

Während des Aufenthalts des Johanniterteams in Mosambik besteht

die Möglichkeit zu telefonischen Interviews mit den Helfern. Susanne

Wesemann, Leiterin der Johanniter-Auslandshilfe, steht ebenfalls für

Interviews zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an die

Pressestelle der Johanniter-Unfall-Hilfe unter 030-26 997-360.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe und „Aktion Deutschland Hilft“ rufen

zu Spenden für die Betroffenen von Zyklon Idai auf:

Stichwort: „Zyklon Idai“

IBAN: DE94370205000433043300 (Bank für Sozialwirtschaft)

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Stichwort „Zyklon Idai“

IBAN: DE62 3702 0500 0000 10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft)

„Aktion Deutschland Hilft“

Über die Johanniter-Auslandshilfe

Die humanitäre Hilfe im Ausland ist eine satzungsgemäße Aufgabe

der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Sie wird durch die

Johanniter-Auslandshilfe in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin

umgesetzt. In 12 Länderbüros und in Berlin arbeiten mehr als 250

internationale und lokale Mitarbeitende. Die Johanniter-Unfall-Hilfe

ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens. Sie wurde 1952

gegründet. In ihr engagieren sich rund 22.000 hauptamtliche und mehr

als 37.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rund 1,3

Millionen Menschen fördern die Johanniter-Unfall-Hilfe.

Pressekontakt:

Therese Raatz, Pressesprecherin

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Bundesgeschäftsstelle

Lützowstraße 94, 10785 Berlin

Tel. 030 26997-360

medien@johanniter.de

www.johanniter-auslandshilfe.de

Twitter/Facebook: @JohanniterInt

Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell