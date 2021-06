Jonglier-Festival am Sonntag, 4. Juli 2021 der Jonglierschule München

Am Sonntag, 4. Juli 2021 findet das Münchner Sportfestival der Stadt München statt, dass in diesem Jahr Corona-bedingt überwiegend mit digitalen Sportkursen stattfinden wird. Gemeinsam mit den Münchner Sportvereinen und Sportanbietern hat die Stadt wieder ein buntes Sportprogramm zusammengetragen. Alle Angebote (Online und Präsenz-Termine) sind kostenfrei!

Die Jonglierschule München ist in diesem Jahr mit einem prallen Programm dabei. Zu jeder vollen Stunde gibt es mindestens ein ANgebot. Sowohl Jonglierkurse (Online + Präsenz) als auch Vorträge rund um ?Bewegung & Gehirn?. das vollständige Programm des Jonglier-Festivals findet man www.Festival.Jonglierschule.de und hier im Überblick:

>> Sonntag, 4. Juli 2021

>> 10:00 Uhr

Online-Jonglierkurs – 3 Bälle jonglieren in max. 30 Min.

– LIVE-Digital-Workshop via ZOOM –

Mindestalter = 10 Jahre, sonst keine Voraussetzungen erforderlich. Weitere Informationen, u.a. auch, wie man Bälle selbst zu Hause bastelt – bei

www.Kurs-10-Uhr.Jonglierschule.de

>> 11:00 Uhr

Sport und Bewegung wirken vor allem im Gehirn

– LIVE-Online-Vortrag via ZOOM –

Aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam ? Weitere Informationen:

www.Vortrag-11-Uhr.Jonglierschule.de

>> 12:00 Uhr

Gehirntraining über Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen.

– LIVE-Digital-Workshop via ZOOM –

Mindestalter = 8 Jahre, sonst keine Voraussetzungen erforderlich.

Weitere Informationen – auch wie man Bälle selbst bastelt – bei

www.Kurs-12-Uhr.Jonglierschule.de

>> 13:00 Uhr

Bewegungsmangel erhöht das Gesundheitsrisiko – LIVE-Online-Vortrag via ZOOM –

Fakten und Anregungen für Eltern, Lehrer und Schüler.

Zusätzliche Informationen und eBook kostenfrei für alle registrierten Teilnehmer

www.Vortrag-13-Uhr.Jonglierschule.de

>> 14:00 Uhr

Online-Jonglierkurs – 3 Bälle jonglieren in max. 30 Min.

– LIVE-Digital-Workshop via ZOOM –

Mindestalter = 10 Jahre, sonst keine Voraussetzungen erforderlich.

Weitere Informationen – auch wie man Bälle selbst bastelt – bei

www.Kurs-14-Uhr.Jonglierschule.de

>> 14:00 Uhr

3 Bälle jonglieren lernen – Jonglierkurs für Anfänger

– PRÄSENZ-WORKSHOP-Workshop in 80638 München (Nymphenburg) –

Mindestalter = 10 Jahre, sonst keine Voraussetzungen erforderlich. Ausreichend

Jonglierbälle sind für alle vor Ort erhältlich. Info + Anmeldung:

www.04-07-Gratis.Jonglierschule.de

>> 15:00 Uhr

Sport und Bewegung wirken vor allem m Gehirn – LIVE-Online-Vortrag via ZOOM –

Aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam ? Weitere Informationen:

www.Vortrag-15-Uhr.Jonglierschule.de

>> 16:00 Uhr

3 Bälle jonglieren lernen – Jonglierkurs für Anfänger

– PRÄSENZ-WORKSHOP-Workshop in 80638 München (Nymphenburg) –

Mindestalter = 10 Jahre, sonst keine Voraussetzungen erforderlich. Ausreichend

Jonglierbälle sind für alle vor Ort erhältlich. Info + Anmeldung:

www.04-07-Gratis.Jonglierschule.de

>> 16:00 Uhr

Erste Schritte mit 4 Bällen – LIVE-Digital-Workshop via ZOOM –

Die Mindestvorrausetzung für eine Teilnahme ist das sichere Jonglieren mit drei Bällen! Weitere Informationen und Anmeldung:

www.Kurs-16-Uhr.Jonglierschule.de

Stephan Ehlers hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Deutschland. Aktuell entsteht Online-Akademie-Jonglieren.de 2003 lernten beim ersten öffentlichen REHORULI®-Weltrekordversuch 54 Anfänger in 60 Minuten gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen. Die aktuelle Bestmarke liegt zur Zeit bei 445 Anfängern, die in nur 30 Minuten (!) mit REHORULI® das Werfen und Fangen mit drei Bällen gelernt haben.

2005 erschien die erste Ausgabe des Buches „REHORULI® – Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie“ (auch in engl. und ital. erhältlich), das eine 100% Geld-zurück-Garantie anbietet, wenn man mit diesem Buch nicht das Jonglieren mit 3 Bällen schafft. Die REHORULI®-Jonglier-Anleitung mit allen 34 Wurf- und Fangübungen des Jonglier-Lernsystems REHORULI® sind aktuell in acht Sprachen verfügbar. Auch im Internet können unter www.jonglier-fix.de kostenfrei alle Wurf- und Fangübungen abgerufen werden. Die Jonglier-Fix-App ist ebenfalls kostenfrei bei Google-Play und AppStore erhältlich.

Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an (mit oder ohne Vortrag – mit oder ohne Moderation – für internationale Führungskräfte in englisch oder französisch – als Teamevent oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen). Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. Seit 2006 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 60 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, England und Russland.