José Carreras Leukämie-Stiftung gründet José Carreras Hilfsfond

Seit über zwanzig Jahren unterstützt die José Carreras

Leukämie-Stiftung vielfältige und große Projekte im Kampf gegen

Leukämie, wie zahlreiche Forschungsvorhaben, den Bau von

Behandlungseinrichtungen oder die Arbeit von Selbsthilfegruppen und

Elterninitiativen. „In begründeten Einzelfällen wollen wir künftig

betroffene Patienten und deren Familien künftig auch direkt

unterstützen können. Dafür haben wir den José Carreras Hilfsfond

aufgelegt. Jede Hilfe ist wichtig“, erklärt Dr. Gabriele Kröner,

Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung.

Mit Prof. Ulrike Kostka, Direktorin der Caritas im Erzbistum

Berlin, Dr. Nikolaus Schneider, ehemaliger Ratsvorsitzender der

Evangelische Kirche in Deutschland und gemeinsam mit seiner Frau Anne

auch Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung sowie Dr.

Johannes Friedrich, ehemaliger Landesbischof der

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, besteht der Beirat des

José Carreras Hilfsfonds aus drei Persönlichkeiten des öffentlichen

und kirchlichen Lebens.

Dr. Nikolaus Schneider: „Menschen mit der Diagnose Leukämie sollen

wie unsere verstorbene Tochter Meike in ihrem schweren Kampf gegen

diese tückische Krankheit erfahren: Wir müssen diesen Kampf nicht

alleine kämpfen. Für meine Frau und mich ist es seit vielen Jahren

ein Herzens-Anliegen, die José Carreras Leukämie-Stiftung zu

unterstützen.“

Der José Carreras Hilfsfond der José Carreras Leukämie-Stiftung

wird jährlich zum 15.03. eines laufenden Jahres mit 1% der insgesamt

im Vorjahr eingegangenen Spenden des e.V. ausgestattet. Direkte

Spenden an den Hilfsfond sind auch möglich unter: Commerzbank AG

München, IBAN: DE42 7008 0000 0319 9666 03. Betroffene, die sich an

den Hilfsfond wenden möchten, schreiben an: Deutsche José Carreras

Leukämie-Stiftung e.V., Stichwort: José Carreras Hilfsfond,

Elisabethstraße 23 in 80796 München. Anträge können nur postalisch

entgegengenommen werden. Antragsrichtlinien einschließlich Ein- bzw.

Ausschlusskriterien sind zu finden unter www.carreras-stiftung.de.

Die Einmalhilfe ist auf 2000 Euro pro Fall begrenzt.

Um weiter Projekte für den Kampf gegen Leukämie fördern zu können,

hat José Carreras auch dieses Jahr wieder zur großen José Carreras

Gala (www.josecarrerasgala.de) eingeladen, die am 14. Dezember 2017

erstmals in München stattgefunden hat und bei SAT.1 Gold live im

frei empfangbaren Fernsehen übertragen wurde. Viele internationale

und nationale Künstlerfreunde wie David Garrett, Anastacia, Roland

Kaiser, Katie Melua, Jonas Kaufmann, voXXclub, Ivy Quainoo, Sider

Murphy Gang, Stefanie Heinzmann haben José Carreras bei dieser

Benefiz-Gala wieder unterstützen.

José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die

eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José

Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige

Stiftung. Seither wurden bereits rund 1.2000 Projekte finanziert,

die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die

Erforschung von Leukämie und verwandten Blutkrankheiten und ihrer

Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen

zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist

Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen

Spendenwesen. Die José Carreras Gala ist dank der Unterstützung

vieler Prominenter mit über 120 Millionen Euro Spenden eine der

langfristig erfolgreichsten Benefiz-Galas im deutschen Fernsehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carreras-stiftung.de

und www.josecarrerasgala.de.

