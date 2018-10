Journalistenpreis „Der lange Atem“ für Adrian Bartocha, Olaf Sundermeyer und Jan Wiese vom rbb (FOTO)

Die rbb-Reporter Adrian Bartocha, Olaf Sundermeyer und Jan Wiesehaben beim Journalistenpreis „Der lange Atem“ den zweiten Preisgewonnen. Sie wurden am Montagabend (29. Oktober 2018) in derAkademie der Künste in Berlin für ihre langjährigen Recherchen überarabische Großfamilien ausgezeichnet. Darunter auch eineLangzeit-Reportage über die so genannten Clans, die am 2. August indem vom rbb produzierten ARD-Politikmagazin „Kontraste“ lief. DieserBeitrag entstand als Kooperation mit der Berliner Morgenpost.

Seit Jahren beschäftigen sich die drei Autoren mit Strukturen im

Berliner kriminellen Milieu. Sie tauchen ein in Parallelwelten, zu

denen der Zuschauer sonst keinen Zugang hat, und bringen die

Protagonisten zum Sprechen. Die Darstellung ist immer spannend, aber

fern von Sensationsberichterstattung. Adrian Bartocha, Olaf

Sundermeyer und Jan Wiese sprechen in ihren Reportagen unangenehme

Wahrheiten aus und ergründen die Ursachen für aktuelle

gesellschaftliche Spannungen.

Der erste Preis ging an Oliver Fischer, Martin Küper und Anja

Meyer von der Märkischen Allgemeinen, die für ihre Serie „Das Leben

der Yassins – Begleitung einer syrischen Flüchtlingsfamilie“

ausgezeichnet wurden. Den dritten Preis erhielt WELT-Journalist

Florian Flade für seine „Recherchen zu Anis Amri“.

Der Journalistenverband Berlin-Brandenburg (JVBB) im DJV vergab

den Journalistenpreis „Der lange Atem“ zum zwölften Mal. Unter den

neun Nominierungen aus Hörfunk, Fernsehen und Print war der rbb in

diesem Jahr mit zwei Produktionen vertreten. Eine unabhängige Jury

von renommierten Journalistinnen und Journalisten wählte die

Siegerbeiträge aus.

Mit dem Preis werden in Berlin und Brandenburg lebende und

arbeitende Journalisten ausgezeichnet, die sich mit „Mut, Sorgfalt

und Beharrlichkeit“ einem gesellschaftlich relevanten Thema über

einen längeren Zeitraum widmen und es engagiert in die Öffentlichkeit

tragen.

Weitere Informationen unter www.jvbb-online.de

