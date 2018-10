BERLINER MORGENPOST: Ungeahnter Kindersegen / Kommentar von Joachim Fahrun zu Kita-Plätze

Der vollständige Kommentar: Es ist ein Segen: Menschen entscheiden

sich für die Zukunft und setzen Nachwuchs in die Welt. Und viele

davon gehen eben nicht ins Umland, sondern ziehen ihre Kinder in

Berlin groß. Dass dieser Lebensentwurf hier ganz gut funktionieren

kann, weiß jeder, der mal in Barcelona einen Park zum Toben, in

London einen Kinderspielplatz oder in der westdeutschen Provinz einen

Kita-Platz gesucht hat. Immer mehr Kinder leben in unserer Stadt. Die

heutigen Kleinkinder-Jahrgänge sind deutlich zahlreicher als ihre

Vorgänger. Weil niemand so richtig auf diese Trendwende vorbereitet

war, wird der Kindersegen nun zu einem drängenden Problem. Die lieben

Kleinen wollen auch betreut werden. Niemand erwartet mehr, dass Mutti

wie früher ihren Job zurückstellt und sich daheim um die Kinder

kümmert. Nun kann man dem Senat vieles vorwerfen, aber nicht, dass in

Sachen Kita-Ausbau nichts passieren würde. Tausende neue Plätze

entstehen jedes Jahr, stetig gibt Berlin mehr Geld für

Kinderbetreuung aus, die Gebühren für Eltern wurden abgeschafft.

Gleichwohl tut sich der Senat schwer, das Wettrennen mit dem

Kinderboom zu gewinnen und allen Eltern Plätze anbieten zu können.

Denn es geht weniger um Räume, sondern um Personal. Auch wenn es

inzwischen deutlich mehr Erzieherinnen und Erzieher gibt und die

Ausbildung massiv hochgefahren wurde, reicht es immer noch nicht. So

müssen es wohl wie schon an den Schulen Quereinsteiger aus anderen

Berufsfeldern richten und die Fachkräfte in den Kitas verstärken.

Selbst das wird schwierig genug. Für Eltern bleibt nur, sich

rechtzeitig um einen Platz zu kümmern und es hinzunehmen, wenn nicht

nur Fachpersonal die Kleinen betreut. In den Kitas fehlt es nicht an

Engagement der Politik oder am Geld. Sondern an Menschen, die diesen

Job machen wollen und können. Das ist bitter für viele Eltern. Und

noch schlimmer für die Kinder, die ohne optimale Förderung ins Leben

starten müssen.

