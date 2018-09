Junge Wirtschaftsverbände fordern offene Diskussion über längeres Arbeiten

Die Jungen Unternehmer, die Wirtschaftsjunioren

Deutschland und der Junge Wirtschaftsrat fordern in einer gemeinsamen

Erklärung mehr Generationengerechtigkeit in der Rentendebatte. Auch

die Verlängerung der Lebensarbeitszeit dürfe dabei kein Tabu sein.

Anlass der Erklärung ist der Generationendialog der Rentenkommission

am 4. und 5. September in Berlin.

„Die Interessen der Jungen dürfen in der Rentendebatte nicht unter

die Räder kommen“, erinnert Kristine Lütke, Bundesvorsitzende der

Wirtschaftsjunioren Deutschland. „Die junge Generation kann die

Rentenlast nicht alleine schultern, wenn sich das Verhältnis aus

Beitragszahlern und Rentnern dreht.“

„Alle sind sich einig, dass auch wir junge Menschen noch

vernünftig von der Rente leben können sollten. Angesichts der

sinkenden Zahl an Beitragszahlern und der höheren Lebenserwartung

muss ohne Tabus darüber diskutiert werden, wie der

Renten-Generationenvertrag künftig aussieht“, stellt Sarna Röser,

Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer, klar. „Wer in einem neuen

Generationenvertrag längere Lebensarbeitszeiten ausschließen will,

schiebt die gesamte Finanzierungslast unserer jungen Generation zu.

Das ist das Gegenteil von Generationengerechtigkeit, so wird nur der

Kampf der Generationen geschürt.“

Marcus Ewald, Bundesvorsitzender des Jungen Wirtschaftsrats

kommentiert: „Jeder Mensch, der sich mit der Demographie

auseinandergesetzt hat, sieht es schwarz auf weiß: Die kommenden

Generationen werden die Babyboomer nicht finanzieren können.“ Es sei

Nonsens anzunehmen, dass jede neue Rentenleistung eine

Gerechtigkeitslücke schließe. Je besser es einer Gesellschaft

gelinge, die Kosten des demographischen Wandels von vornherein zu

dämpfen, desto eher würden Verteilungskonflikte vermieden, in denen

die Generationen gegeneinander ausgespielt werden.

Das gemeinsame Thesenpapier von den Jungen Unternehmern, den

Wirtschaftsjunioren Deutschland und dem Jungen Wirtschaftsrat ist

hier abrufbar: http://cms.wjd.de/upload/WJD_Thesen_Rente_68932.pdf

