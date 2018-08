Kalbitz: AfD bereit für Regierung in Brandenburg

Gut vier Jahre nach dem Einzug in den

brandenburgischen Landtag hält der AfD-Fraktionsvorsitzende Andreas

Kalbitz seine Partei für regierungsfähig.

„Ich glaube, dass wir durchaus in der Lage sind, uns der

Verantwortung zu stellen, wenn sie denn kommt,“ sagte er im

Sommerinterview mit dem rbb-Nachrichtenmagazin „Brandenburg aktuell“.

Offen hielt Kalbitz, mit wem er sich eine Koalition vorstellen

könnte. Vor zwei Jahren hatte sein Vorgänger Alexander Gauland, heute

Bundessprecher, seine Partei noch davor gewarnt, sich an einer

Regierung zu beteiligen. In einem Zeitungsinterview sagte er 2016,

irgendeine Form von Regierungsverantwortung zu übernehmen, „wäre für

uns tödlich. Wir würden aufgesaugt werden.“

Kalbitz schließt nicht aus, auch Bundessprecher der AfD zu werden:

„Ich wäre prinzipiell bereit, Verantwortung zu übernehmen. (…) Die

Diskussion stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht.“ Man habe

zwei hervorragende Bundessprecher, so der 45-Jährige .

Das Sommerinterview mit Andreas Kalbitz wird am Sonntag, dem 5.

August, um 19:30 Uhr in der rbb-Sendung „Brandenburg aktuell“

ausgestrahlt.

