Kalbitz: Ruf nach Verfassungsschutz offenbart Machtmissbrauch

AfD-Bundesvorstand Andreas Kalbitz erklärt zu den

Forderungen von Politikern der Koalitionsparteien und der Linken, die

AfD durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen:

„Die Panik unter den Altparteien wird größer und größer. Der Ruf

nach Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz ist mehr als nur

ein verzweifelter Akt der Hilflosigkeit seitens der Altparteien. Wir

sehen hier den Willen zu einem im wiedervereinigten Deutschlands

beispiellosen Machtmissbrauch, einen parteipolitischen

Machtmissbrauch der Exekutive wie in Chemnitz, der an dunkelste

SED-Zeiten erinnert, in denen die Herrschenden die Geheimdienste

instrumentalisiert haben, um andere Meinungen und Ideen und

Andersdenkende zu unterdrücken.

Wer Argumente fürchtet, wer vor dem demokratischen Willen der

Menschen Angst hat und auf Diskriminierung und fake news setzt, wird

in Ostdeutschland die AfD als mittlerweile schon zweitstärkste Partei

zur stärksten Partei machen – spätestens bei den Landtagswahlen 2019.

Das wird auch ein SPD-Bundespräsident mit Hilfe seiner

Extremisten-Playlist nicht verhindern, auf der er bevorzugt

linksextremistische Musik-Combos empfiehlt – im Kampf gegen

Demokraten.“

