Kamala Harris – Eine kluge Wahl

Damit, dass er Kamala Harris den Vorzug vor anderen respektablen Kandidatinnen gegeben hat, beweist Joe Biden eine Größe, die Donald Trump fremd ist. Denn die Senatorin, die zunächst selbst ihre Präsidentschaftskandidatur angekündigt hatte, hat den früheren Vizepräsidenten unter Barack Obama scharf attackiert. Statt sie, wie Trump es getan hätte, zur Feindin auf Lebenszeit zu erklären, macht Biden sie zur “running mate”, zur Mitkandidatin. Trump wird es schwer haben, Harris als Linke und Gefahr für die Sicherheit abzustempeln. Sie war in Kalifornien Justizministerin, gehört nicht dem progressiven Flügel in der Demokratischen Partei an. Sie könnte nicht nur bei Farbigen viele Stimmen sammeln, sondern Biden auch für jüngere Amerikaner wählbar machen, von denen etliche wenig mit dem 77-Jährigen anfangen können, der am Ende seiner ersten Amtszeit 82 Jahre alt wäre.

