Kampagne „CRPS geht alle an – weil es jeder kriegen kann“ zum Mitmachen für jedermann und zur Stärkung des Bewusstseins über die seltene Erkrankung CRPS/Morbus Sudeck (FOTO)

Der CRPS Bundesverband Deutschland e.V. hat seine erste eigeneKampagne gestartet. Unter dem neuen Slogan „CRPS geht alle an – weiles jeder kriegen kann“ sind alle angesprochen, sich für die weitereBekanntmachung der seltenen Erkrankung CRPS einzusetzen. Mitmachenist gefragt! Jeder kann ein Bild hochladen, welches alsKampagnenbanner auf unseren Webseiten und in den sozialen Netzwerkenveröffentlicht wird. Angesprochen sind also nicht nur Betroffene,sondern auch Angehörige und jeder, der sich für uns einsetzen möchte.Eine bessere Bekanntheit der Erkrankung in der Gesellschaft führt zueiner besseren Anerkennung für Patienten durch Ärzte und Therapeutenund sollte die Erforschung der seltenen Erkrankung ankurbeln. Diemarkanten Kampagnenbanner werden in den sozialen Netzwerken unter demHashtag #CRPSgehtallean geteilt.

Weitere Infos und Mitmach-Möglichkeit unter

www.crps-geht-alle-an.de

Der Kamapgnen-Flyer steht zum Download auf der Seite bereit und

kann bei uns bestellt werden.

Über das komplexe regionale Schmerzsyndrom: CRPS/Morbus Sudeck ist

ein chronischer Zustand, der durch andauernden, intensiven Schmerz

charakterisiert wird, der oftmals als brennend beschrieben wird und

der in keinem Verhältnis zur auslösenden Verletzung steht.

Weitere Informationen geben die nachfolgenden Webseiten:

· www.wissen.crps-netzwerk.org

· www.sudeckselbsthilfe.de/was-ist-morbus-sudeck-crps

· www.twitter.com/crpsnetzwerk

· www.facebook.com/crpsnetzwerk

· www.instagram.com/crpsnetzwerk

Pressekontakt:

CRPS Netzwerk gemeinsam stark.

CRPS Bundesverband Deutschland e.V.

Neusser Straße 112a, 50670 Köln

Telefon: 0221 / 98 43 15 – 98, Telefax: 0221 / 98 43 15 – 99, Email:

presse@crps-netzwerk.org

Web: www.crps-netzwerk.org www.crps-deutschland.de

www.crps-bundesverband.de oder über eine unserer lokalen Rufnummern

bzw. Webseiten

