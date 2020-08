Einfach persönlicher: So verändert Home Instead das Gesicht des Alterns / Der Mensch steht im Mittelpunkt – individuelle und stundenintensive Betreuung (FOTO)

Die vergangenen Wochen und Monate haben sehr deutlich gezeigt, wie wertvoll ein funktionierendes Versorgungssystem und eine umfassende, menschliche Betreuung und Pflege für unsere Gesellschaft sind. Gerade jetzt, wo sich vieles erst wieder einspielt und die Menschen in eine neue Normalität finden müssen, ist Unterstützung besonders gefragt. Vor allem Senioren, für die der Alltag zunehmend zur Herausforderung wird, müssen sich nicht selten der unangenehmen Entscheidung zwischen der Belastung ihrer Angehörigen oder einem Leben im Pflegeheim stellen.

Home Instead Seniorenbetreuung arbeitet als führender, deutschlandweit tätiger Betreuungs- und Pflegedienst mit einem neuartigen Betreuungskonzept, das diese Entscheidung erleichtert. Das Gesicht des Alterns verändern – das ist der Anspruch von Home Instead in Deutschland. Die pflegende Großfamilie gibt es heute kaum noch. Das sorgt für eine echte Lücke, wenn es um die Betreuung älterer Menschen geht. Das Konzept des Anbieters füllt die Lücke und gibt Senioren die Chance, selbstbestimmt im eigenen Zuhause zu altern.

Zuwendung und Empathie

Home Instead bietet eine persönliche und beziehungsbasierte Betreuung. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Die Dienstleistungen umfassen dabei eine breite Palette: von Betreuung zu Hause und außer Haus über Demenzbetreuung und Unterstützung in der Grundpflege bis zur Erledigung der Einkäufe und Hilfe im Haushalt reicht das Spektrum. Home Instead zeichnet sich durch eine besondere Service- und Kundenorientierung und langjährige Erfahrung aus. Die Betreuung ist einfach persönlicher: für jeden Kunden wird die richtige Betreuungslösung gefunden – von einem Einsatz pro Woche bis zur stundenintensiven, täglichen Betreuung. Die Betreuungskräfte kommen zu den Wunschzeiten der Kunden und stammen in der Regel aus der unmittelbaren Umgebung bzw. der Region. Sie sind für ihre Aufgaben geschult – und stellen nach dem Prinzip der Bezugsbetreuung den Menschen mit allen seinen individuellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt, nicht den Pflegefall.

Das entlastet die pflegenden Angehörigen – die dank der vollen Pflegekassenzulassung der Home Instead Betriebe sämtliche ambulante Budgets der Pflegekasse nutzen können.

“Wenn unsere Kunden in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung bleiben können, wo alles vertraut ist, fällt gemeinsam mit unserer Betreuungskraft auch das Lachen wieder leichter. Genau das ist unser Ziel: Das Betreuungskonzept von Home Instead soll das Gesicht des Alterns verändern”, erklärt Jörg Veil, geschäftsführender Gesellschafter der Home Instead GmbH & Co. KG.

Einblicke in den persönlichen Betreuungsalltag und die Erfahrungen als Betreuungskraft bei Home Instead teilt Frau Goyke, Betreuungskraft bei Home Instead, auch im Home Instead Podcast unter: https://www.homeinstead.de/unternehmen/podcast .

Über Home Instead

Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heute über mehr als 1.200 Standorte in 12 Ländern auf vier Kontinenten. Die Betreuungskräfte von Home Instead ermöglichen hilfs- und pflegebedürftigen Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung.

In Deutschland ist Home Instead seit 2008 vertreten, die Zentrale befindet sich in Köln. Aktuell gibt es bereits über 125 Betriebe mit mehr als 25.000 Kunden in Deutschland, die allesamt über eine Pflegekassenzulassung verfügen und somit alle ambulanten Budgets der Pflegeversicherung nutzen können.

