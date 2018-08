Kampagnenstart: Hilfsorganisation Handicap International fordert school4all

Weltweit gehen 32 Millionen Kinder mit

Behinderungen nicht in die Schule – das sind ungefähr viermal so

viele Kinder wie es Schüler/-innen in Deutschland gibt. Um allen

jungen Menschen – ob mit oder ohne Behinderung – den Zugang zu

Bildung zu ermöglichen und die Öffentlichkeit zu mobilisieren, ruft

die humanitäre Hilfsorganisation Handicap International mit der

Kampagne #school4all zu mehr Inklusion auf. Allein im letzten Jahr

half HI knapp 150.000 Kindern mit Behinderung. Sie alle dürfen nun in

die Schule gehen. Darunter die neunjährige, gehörlose Susillah aus

Nepal. In ihrer Klasse können alle Klassenkamerad/-innen die

Gebärdensprache.

#school4all- die wichtigsten Ziele von HI:

– Mehr Bildungsmöglichkeiten für Kinder mit Behinderungen

– Mehr Integration in Schulaktivitäten

– Mehr Lehrkräfte, die für inklusive Bildung geschult sind

Besonders in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen haben

Kinder mit Behinderung kaum Chancen, eine Schule besuchen zu dürfen.

Eltern und lokale Behörden sind dort oft nicht ausreichend über das

Thema Behinderung informiert und dafür sensibilisiert. So entstehen

negative Einstellungen und Vorurteile gegenüber Kindern mit

Behinderung. Auch im konkreten Schulalltag schränken zahlreiche

Faktoren die Chancen auf inklusive Bildung ein: Die Hindernisse

beginnen häufig bereits auf dem Weg zur Schule, wenn Transportmittel

wie Schulbusse nicht auf die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung

ausgelegt sind. Auch viele Schulgebäude sind nicht barrierefrei und

es mangelt beispielsweise an Rampen für Kinder mit Gehbehinderung

oder genügend Tageslicht für Kinder mit Sehbehinderung. Zudem stimmen

viele Lehrkräfte die Gestaltung ihres Unterrichts nicht auf Kinder

mit Behinderungen ab.

Spendenkampagne #school4all

Um sich dafür einzusetzen, dass jedes Kind – ob mit oder ohne

Behinderung – zur Schule gehen kann, ruft die humanitäre

Hilfsorganisation in diesem Sommer eine Spendenkampagne ins Leben.

Unter dem Motto #school4all macht sie darauf aufmerksam, dass alle

Kinder das Recht auf eine hochwertige, kostenlose und inklusive

Schulbildung haben. Die Organisation engagiert sich seit vielen

Jahren in diesem Bereich: Allein im Jahr 2017 erhielten 144.604

Kinder durch Projekte von HI Zugang zu Schulbildung. Darunter ist

auch die neunjährige Susillah aus Nepal. Sie kam gehörlos auf die

Welt und besucht eine inklusive Schule, die von HI unterstützt wird

und an der das Mädchen Gebärdensprache lernt. Die HI Teams schulen

dort nicht nur das Lehrpersonal, sondern bringen auch den anderen

Schulkameraden Gebärdensprache bei, sodass alle miteinander

kommunizieren können.

Für mehr Informationen und hochauflösendes Bildmaterial wenden Sie

sich bitte an:

Huberta von Roedern | Handicap International e.V.

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Head of Communications

Leopoldstr. 236, 80807 München – Deutschland

Tel.: +49 (0)89 54 76 06 34

Fax: +49 (0)89 54 76 06 20

Mobil: + 49 (0)151 73 02 32 06

Mail: h.vonroedern@hi.org

www.handicap-international.de

Original-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell