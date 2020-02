Kandinskys Vermächtnis, seine ermordete Witwe und das Gemälde “Reciproque” zugunsten der UNO (FOTO)

Er war ein berühmter Künstler des Expressionismus, einer derWegbereiter abstrakter Kunst und schuf – gemeinsam mit Franz Marc – dieGemeinschaft “Der Blaue Reiter”: Wassily Kandinsky, 1866 geboren in Moskau, 1944in Neuilly-sur-Seine, in Frankreich gestorben.

Als in den 1930er Jahren in Spanien der Bürgerkrieg tobte, wollte Kandinsky

Gutes tun und ließ sein Werk “Reciproque” als Siebdruck 200-mal “für karikative

Zwecke bei Bürgerkriegsflüchtlingen” duplizieren. Doch in den Kriegswirren

verschwanden Original wie die 200 Drucke; erst Jahre später wurde ein einziges

Blatt wiedergefunden.

Der Heilbronner Kunstbuch-Verleger Wilhelm Heußer hörte 1976 von der Geschichte,

beschaffte das wiedergefundene Exemplar und nahm Kontakt zu Kandinskys Witwe

Nina auf. Eine schillernde Persönlichkeit, die beispielsweise in einem

13jährigen Rechtsstreit gegen “Boot”-Autor und Kunstsammler Lothar-Günther

Buchheim nach zwei verlorenen Instanzen vor dem Bundesgerichtshof gegen Buchheim

obsiegte und ihm den Verkauf eines opulenten Bildbandes mit 69 Kandinsky-Werken

verbieten ließ.

Glück hatte die steinreiche Witwe letztendlich nicht – sie wurde im September

1980, im Alter von 84 Jahren, in ihrem Chalet “Esmeralda” in schweizerischen

Gstaad Opfer eines bis heute ungeklärten Raubüberfalls und vom Täter erwürgt.

Mehr Glück mit der Witwe als Buchheim hatte Verleger Heußer, der von ihr – um

die ursprüngliche humanitäre Idee Kandinskys zu erfüllen – die Genehmigung für

1.000 Siebdrucke des Werkes “Reciproque” erhielt, von denen 200 Blätter

zugunsten der UNO-Flüchtlingshilfe verkauft werden sollen. Hergestellt wurden

die Drucke von Hans-Peter Haas, der unter Fachleuten als weltweit bester

Siebdrucker gilt.

“Der Druck”, so Verleger Heußer, “gilt heute als das Vermächtnis Kandinskys.

“Neu geschaffen, viele Jahrzehnte nach dem Tod des Malers, als Garant für die

Erfüllung eines Versprechens für die Menschlichkeit.” Eine Restauflage ist noch

vorhanden und zum Preis von 960 Euro erhältlich. 50 Prozent gehen direkt an die

Flüchtlingshilfe der UNO in Bonn.

Pressekontakt:

Pressekontakt:

Wilhelm Heußer

Dittmarstr. 78

74074 Heilbronn

Tel.: 07131 / 174 186

Mail: w.heusser@t-online.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141865/4533142

OTS: HW Verlag Wilhelm Heußer

Original-Content von: HW Verlag Wilhelm Heußer, übermittelt durch news aktuell