Startschuss vor dem Brandenburger Tor: Auftaktaktion für die Winterkampagne der UNO-Flüchtlingshilfe (FOTO)

Mit einer außergewöhnlichen Aktion machten 69 Aktivisten vor demBrandenburger Tor auf die Winterkampagne der UNO-Flüchtlingshilfeaufmerksam: In eine übergroße UNHCR-Decke gewickelt rückten sie dasSchicksal der 68,5 Millionen Menschen in den Blick, die sich weltweitauf der Flucht befinden und im bevorstehenden Winter dringendUnterstützung brauchen. Darüber hinaus beteiligten sich vielePassanten an der Aktion, indem sie sich in verteilte UNHCR-Deckenhüllten und Fotos machten – die anschließend unter dem Hashtag#schutzschenken verbreitet und geteilt werden.

„Wir freuen uns über das große Engagement vieler Menschen am

Brandenburger Tor. Sie setzen mit uns ein Zeichen der Solidarität mit

notleidenden Flüchtlingen und unterstützen unsere Winterkampagne

#schutzschenken,“ so Peter Ruhenstroth-Bauer, der Geschäftsführer der

UNO-Flüchtlingshilfe.

Für viele syrische Flüchtlinge beginnt beispielsweise der achte

Kriegswinter. „Die Lebensbedingungen sind unbeschreiblich. Die

Menschen haben alles verloren und müssen mit dem Notwendigsten

versorgt werden, um über einen weiteren harten Winter zu kommen,“

kommentiert Ruhenstroth-Bauer. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten

Nationen (UNHCR) hilft vor Ort mit warmer Kleidung, Thermodecken,

Heizöfen und macht die Unterkünfte winterfest.

Um die Geflüchteten vor Schneefall, Stürmen und Dauerregen

schützen zu können, braucht der UNHCR zusätzliche Gelder. Insgesamt

sind mehr als 1,3 Millionen syrische Flüchtlinge in der Region

dringend auf Hilfe angewiesen. Bis Ende dieses Jahres werden rund 236

Millionen Euro benötigt, um die lebensrettende Winterhilfe für

syrische Flüchtlinge in der Türkei, im Libanon, im Irak, in Jordanien

und Ägypten fortsetzen zu können.

