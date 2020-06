Kein Respekt mehr auf der Straße: Die Polizei – Freund, Feind und Opfer

Bei “Fakt ist!” aus Erfurt geht es am Montag, 29. Juni, 22.05 Uhr im MDR-Fernsehen, um Gewaltdelikte gegen Polizeibeamte ebenso wie um Übergriffe von Polizisten.

Wieso nehmen Gewaltdelikte gegen die Polizei so stark zu? Welche Gegenmaßnahmen machen Sinn? Sind Übergriffe von Polizisten Einzelfälle? Warum gibt es keine unabhängigen Aufklärungsstellen wie beispielsweise in Dänemark und Großbritannien? Diese und andere Fragen diskutieren die Moderatoren Dr. Andreas Menzel und Lars Sänger am Montag in der Sendung “Fakt ist!” aus Erfurt mit dem Thüringer Innenminister Georg Maier, der sächsischen Landtagsabgeordneten Kerstin Köditz von den Linken, dem Thüringer AfD-Landtagsabgeordneten Ringo Mühlmann, dem Polizeiforscher Professor Dr. Rafael Behr, der Leiterin der Thüringer Polizeischule Heike Langguth und der Polizistin und Polizeigewerkschafterin Jana Henschel.

Linke fordert “ehrliche Statistiken”

“Wer über Gewalt durch Polizisten nicht reden will, sollte über Gewalt an Polizisten schweigen.” Dieser Ansicht ist die Abgeordnete der Linken im sächsischen Landtag Kerstin Köditz. Sie fordert erst einmal “ehrliche Statistiken”, um über Gewalttaten gegen Polizisten zu diskutieren. Wenn nach Großeinsätzen hohe Zahlen an verletzten Polizisten bekannt gegeben würden, zählten oft selbstverschuldete Verletzungen und sogar Arbeitsunfälle dazu.

AfD-Politiker kritisiert Personalmangel und schlechte Ausrüstung

Ringo Mühlmann, der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, ist der Meinung, dass die Polizei Rückhalt braucht vor allem aus der Politik. Den ehemaligen Polizeibeamten ärgert die generelle Polizei-Schelte insbesondere von Politikern der Linken und der Grünen. So fordere man von den Polizisten, dass sie Straftaten vereiteln, während man sie gleichzeitig kritisiert, wenn es dabei z.B. bei Demonstrationen nicht zimperlich zugeht. Für Mühlmann sind die Probleme der Polizei nicht Rassismus und Gewalt, sondern Personalmangel und schlechte bzw. fehlende Ausrüstung.

Thüringens Innenminister: “Unsere Polizei genießt zu Recht großes Vertrauen”

Der Thüringer Innenminister Georg Maier stellt sich demonstrativ vor seine Polizeibeamtinnen und -beamten. Er sagt: “Unsere Polizei genießt zu Recht großes Vertrauen. Vorfälle, bei denen dieses Vertrauen aufs Spiel gesetzt wird, verfolgen wir konsequent.”

"Fakt ist! Aus Erfurt" Montag, 29. Juni 2020, 20.15 Uhr im Live-Stream, 22.05 Uhr im MDR-Fernsehen

