KfW unterstützt Jemen mit 31,5 Mio. EUR / Konfliktregionen besonders im Fokus – Maßnahmen zur Eindämmung der humanitären Krise

– Wasserversorgung für 420.000 Menschen – Finanzierungsvertrag in

Höhe von 21 Mio. EUR unterzeichnet

– 5 Mio. EUR für Armutsbekämpfung durch Familienplanung – auch

mittels sozialer Medien

– 5 Mio. EUR zur Senkung der Mütter- und Säuglingssterblichkeit

– 24.000 Babys sicher auf die Welt gekommen – Fortsetzung der

Ausgabe von Gutscheinen für Geburten in ausgewählten Kliniken

Die KfW hat zur Unterstützung der jemenitischen Bevölkerung und

der Eindämmung der humanitären Krise im Auftrag des

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

(BMZ) drei Finanzierungsverträge unterzeichnet. Mit dem jemenitischen

Social Fund for Development (SFD) wurde ein Vertrag in Höhe von 21,5

Mio. EUR zur kurzfristigen Rehabilitierung und zum Ausbau der

Trinkwasser- und Sanitärversorgung in städtischen und ländlichen

Gebieten abgeschlossen. 420.000 Jemeniten werden von den 116

Einzelprojekten profitieren.

„Der Jemen ist eines der ärmsten Länder der Welt, 18,8 Mio.

Menschen sind dauerhaft von Armut betroffen. Aufgrund der anhaltenden

kriegerischen Auseinandersetzungen hat sich die Notlage der

Bevölkerung weiter stark verschärft. Die Grundversorgung der

Jemeniten mit Trinkwasser ist dringend geboten, damit sich die

humanitäre Krise nicht weiter zuspitzt“, sagte Prof. Dr. Joachim

Nagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.

Ein weiterer Vertrag über 5 Mio. EUR stellt die Finanzierung der

zweiten Phase eines Vorhabens zur Familienplanung sicher. Die

jemenitische Yamaan Stiftung führt die finanzierten Maßnahmen durch.

Darunter fallen neben der Beschaffung sowie dem Vertrieb von

subventionierten Verhütungsmitteln über den Privatsektor auch

Aufklärungskampagnen unter anderem über die sozialen Medien und über

die so genannte Shababline, die bereits im Jahr 2016 62.000 Anrufe

verzeichnen konnte. Bereits in der Vergangenheit konnte die Yamaan

Stiftung durch ihre KfW-finanzierten Aktivitäten eine beträchtliche

Verbesserung der ärztlichen Versorgung von Frauen und die

Armutsbekämpfung durch Familienplanung erreichen.

Der dritte Finanzierungsvertrag wurde über 5 Mio. EUR für die

Folgephase eines Gutscheinvorhabens zum Besuch von ausgewählten

Geburtskliniken abgeschlossen. Bisher wurden für einen symbolischen

Preis von weniger als einem EUR bereits 57.500 Gutscheine für Vor-

und Nachsorgeuntersuchungen sowie eine fachlich begleitete Geburt in

ausgewählten Gesundheitseinrichtungen verteilt und es kamen 24.000

Babys sicher zur Welt. Im neuen Vorhaben werden zusätzlich Gebiete

mit besonders hohen Konzentrationen von Binnenvertriebenen

aufgenommen.

„Die Reduzierung des Bevölkerungswachstums und die Verringerung

einer der höchsten Mütter- und Kindersterblichkeiten weltweit sind

weitere entscheidende Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und der

Verbesserung der Lebenssituation der Menschen – und insbesondere der

Frauen – im Jemen“, sagte Prof. Dr. Joachim Nagel.

Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank

finden Sie unter: http://ots.de/3gr1k8

