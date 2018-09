„Kinder brauchen Freiräume“ – Bundesweit Veranstaltungen zum Weltkindertag – Größte Kinderfeste in Berlin und Köln

Unter dem Motto „Kinder brauchen Freiräume“ finden

heute in ganz Deutschland mehrere hundert Veranstaltungen zum

Weltkindertag statt. Damit rufen das Deutsche Kinderhilfswerk und

UNICEF Deutschland Bund, Länder und Kommunen dazu auf, mehr

Möglichkeiten zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu

schaffen. Zudem ist es notwendig, Kindern Freiräume zu eröffnen,

damit sie ihre Ideen und Wünsche einbringen und ihr persönliches

Potenzial entfalten können. Die größten Veranstaltungen mit jeweils

rund 100.000 Besucherinnen und Besuchern finden heute in Köln und

Berlin statt.

Zur Eröffnung des Weltkindertagsfestes in Berlin forderte der

Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, Thomas Krüger, dass die

Kinderinteressen in Deutschland mehr Gewicht bekommen. „Städte und

Gemeinden müssen Strukturen und Einrichtungen entwickeln die

sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche einen Platz am

Verhandlungstisch bekommen, wenn es beispielsweise um die Planung von

Spielplätzen oder Jugendeinrichtungen geht. Die kommunale Politik

sollte die eigenen Maßnahmen für ein kind- und jugendgerechtes

Handeln konkret benennen und nachhaltig aussteuern. Wir müssen aber

auch mit der Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz die Position

der Kinder im deutschen Rechtssystem stärken und damit ein klares

Signal für mehr Kinderfreundlichkeit in Deutschland setzen“, so

Thomas Krüger.

„Kinder wollen mitreden und mitmischen, vor allem, wenn es um ihre

Themen geht – um Schule, Spielplätze oder die Familienzeit“, betonte

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die das Fest in Berlin als

Vertreterin der Bundesregierung mit eröffnete. „Kinder haben eigene

Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse. Wir müssen sie stärker politisch

beteiligen und ihnen zeigen, dass auch sie gefragt sind. Deshalb

müssen wir Kinderrechte da festschreiben, wo die wichtigsten Regeln

unseres Zusammenlebens stehen: im Grundgesetz. Es muss klar sein,

dass die Interessen von Kindern bei allem staatlichen Handeln

besonders zu beachten sind. Damit gutes Aufwachsen für alle Kinder

gelingt, egal, aus welchem Elternhaus sie stammen.“

„Ob die Rechte von Kindern verwirklicht werden, entscheidet sich

vor allem in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld in ihrer Stadt, in

ihrem Wohnviertel. Die Verantwortlichen in Städten und Gemeinden

müssen deshalb ermutigt und gestärkt werden, damit sie Kindern mehr

Freiräume und Beteiligungschancen geben“, erklärte Georg Graf

Waldersee, Vorsitzender von UNICEF Deutschland anlässlich des

Weltkindertages. „Wenn Kinder von den Kommunen einbezogen und ernst

genommen werden, bedeutet das im Ergebnis mehr Lebensqualität und

Zukunftsfähigkeit für alle Bürgerinnen und Bürger.“

Die Weltkindertagsfeste in Berlin und Köln sind die größten

nichtkommerziellen Kinderfeste in Deutschland. Partner des

Weltkindertagsfestes des Deutschen Kinderhilfswerkes in der

Hauptstadt Berlin ist UNICEF Deutschland. Die Veranstaltung in Köln

wird von UNICEF Deutschland, der Stadt Köln und der Bundeszentrale

für gesundheitliche Aufklärung organisiert.

Am Weltkindertag am 20. September machen traditionell Kinder- und

Jugendorganisationen und Initiativen in ganz Deutschlandmit mit

Aktionen, Festen und anderen Veranstaltungen auf die Situation der

Kinder und ihre Rechte aufmerksam. Die Kinderrechte sind seit 1989 in

der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Danach hat jedes Kind

das Recht auf Überleben und persönliche Entwicklung, einen

angemessenen Lebensstandard sowie Schutz und Beteiligung.

Weitere Informationen zum Weltkindertag und zum Motto „Kindern

brauchen Freiräume“ unter www.weltkindertag.de.

