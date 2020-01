Klare Kante ohne klare Linie / Die CSU verbreitet in Seeon Aufbruchstimmung. Ihr Spektakel kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass schwierige Herausforderungen warten. Leitartikel von Jana Wolf

Plötzlich ist Österreich ganz nah. Das liegt nicht nur daran,

dass sich die CSU-Landesgruppe diesmal nicht in Berlin, sondern 650 Kilometer

südlich in Seeon, nahe der Grenze zum Nachbarland, trifft. Es liegt vor allem an

der neuen österreichischen Regierung, die seit gestern offiziell im Amt ist. Die

konservative ÖVP koaliert nun mit den Grünen. Taugt Österreich als Blaupause für

Deutschland? Neugierig blickt die CSU jedenfalls auf das, was sich nebenan

politisch tut. Die neue konservativ-grüne Konstellation ist omnipräsent in der

Chiemgauer Idylle. Auch hierzulande lässt sich ein schwarz-grünes Bündnis

künftig nicht mehr ausschließen: Der Regierungswille der Grünen, laut jüngster

Sonntagsumfrage bei rund 21 Prozent, ist mit den Händen zu greifen. Bei der SPD

dagegen, aktuell bei rund 13 Prozent, sind Regierungsmüdigkeit und -überdruss

nicht zu übersehen. Die Union steht damit vor der Herausforderung, ein mögliches

Bündnis mit den Grünen – ob nun in Zweier- oder Mehrfachkoalition –

vorzubereiten. Auch wenn die Regierungspartner bisher die Bereitschaft zum

Weiterregieren in den Vordergrund stellen, kann keiner mit Gewissheit sagen, ob

die große Koalition wirklich bis 2021 hält. Grund genug, für das, was danach

kommt, gewappnet zu sein. Das sehen sie natürlich auch intern bei der CSU so.

Dobrindt soll seine Berliner CSU-Truppe schon darauf eingeschworen haben, in der

“Vorbereitung einer Bundestagswahl” zu stehen. Auf die “Performance” in diesem

Jahr komme es an. Spätestens hier wird es kompliziert. Denn bisher ist die

Performance der CSU im Hinblick auf die Ökopartei alles andere als eindeutig. Im

Gegenteil. Zwar hat Markus Söder, der eigentlich nur Gast in Seeon ist, aber

dennoch gerne den Ton vorgibt, schon auf mögliche Konstellationen hingewiesen,

“die sich vielleicht danach entwickeln werden”. Dennoch fährt er weiter auf der

Linie, die die Grünen als politischen Hauptgegner ins Visier nimmt. Anstatt sich

strategisch auf den potentiellen Bündnispartner einzustellen, macht Söder mit

der Rettung von Bienen und dem Umarmen von Bäumen hinter der Staatskanzlei

lieber selbst einen auf grün. Am Rande der Seeon-Klausur legte er mit frischer

Kritik nach: Der Unterschied sei, dass die österreichischen Grünen pragmatisch

seien und die deutschen Grünen ideologisch. Die CSU zeigt in Seeon zwar gerne

klare Kante. Eine klare strategische Linie aber zeichnet sich nicht ab. Neben

solchen parteitaktischen Fragen gibt es noch eine viel grundsätzlichere

Baustelle: die Frage, wie die CSU den heiklen Spagat zwischen Bewahren und

Verändern bewältigen will. Wie will sie sich als konservative Kraft in Stellung

bringen, die für Sicherheit und Stabilität steht – und gleichzeitig

Veränderungen vorantreiben? Was bedeutet konservativ heute eigentlich, was für

die Zukunft? Klare Antworten bleibt die Partei schuldig. Andeutungen dazu lassen

sich aus den Arbeitspapieren herauslesen. Da ist etwa die Rentenwende, aber die

Frage nach der Finanzierbarkeit des kostspieligen Vorschlags bleibt völlig

offen. Da ist eine Zinswende, die bei all der Rede von Anreizen für Unternehmen

auch das Sicherheitsbedürfnis kleiner Sparer berücksichtigen will. Es sind

Andeutungen, deren konkrete Ausgestaltung noch aussteht. Nach einer klaren

Zukunftslinie sieht es noch nicht aus. Bestes Beispiel für das taktische

Schlingern aber ist Söders Vorstoß zur Umbildung des Kabinetts. Der Parteichef

hat damit für mehr Furore gesorgt als alle inhaltlichen Beschlüsse zusammen.

Söder will erneuern und verjüngen, aber konkrete Ministernamen nennen? Bloß

nicht. Die Verjüngung soll allein mit “Inhalten” gelingen. Das ist absurd und

zeigt, was bei Schnellschüssen herauskommt, wenn keine klare Strategie

dahintersteht. Seeon mag für die Partei nach innen wichtig sein, um die Reihen

zu schließen. Nach außen bleibt vor allem ein Eindruck: viel Kraftmeierei.

