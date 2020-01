Klimaschutz – Deutscher Selbstbetrug

Millionen Elektroautos sollen bis dahin Benziner und Diesel

nach und nach verdrängen. Für die Digitalisierung wird viel mehr Rechenleistung

und Computerspeicherplatz benötigt als heutzutage. Wenn die Industrie parallel

dazu deutlich weniger Kohlendioxid aus ihren Schornsteinen die Luft blasen soll,

wird sie dafür klimafreundlichen Wasserstoff verbrennen müssen. Dieser wird

durch das chemische Verfahren der Elektrolyse gewonnen, für das Ökostrom

eingesetzt werden soll. Unter dem Strich heißt das nichts anderes, als dass in

zehn Jahren viel mehr Windräder und Photovoltaikanlagen errichtet werden

müssten, als bislang geplant. Die Bundesregierung schaut aber bewusst über

diesen gravierenden Fehler in der eigenen Gleichung hinweg. Sie tut das, um die

großen Zweifel an dem Generationenprojekt Energiewende nicht noch zu

verschlimmern und den Widerstand zu verstärken. Das Ziel von einer

klimafreundlichen Energieversorgung bis 2030 ist ein Luftschloss.

