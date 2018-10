KN: SPD-Landtagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein fordern Ende der Berliner GroKo

Nach dem Wahldesaster der SPD in Bayern stellen

namhafte Genossen in Schleswig-Holstein den Fortbestand der Großen

Koalition in Berlin in Frage. „Es gibt nur einen Weg, und der heißt

raus aus der GroKo“, sagte Birte Pauls, stellvertretende

Fraktionsvorsitzende im Kieler Landtag und Mitglied im

Landesvorstand, den „Kieler Nachrichten“. Viele ihrer Parteifreunde

hätten einer Neuauflage des Bündnisses von SPD und Union nur „mit der

Faust in der Tasche“ zugestimmt, sagte Pauls. „Die haben jetzt die

Schnauze voll, und zwar vollkommen zu Recht. Die Partei braucht Zeit,

sich auf das zu besinnen, was wir können und wozu wir stehen.“

Unterstützung erhielt Pauls von weiteren Fraktionsmitgliedern, die

sich gegenüber der Zeitung äußerten. So sagte der Flensburger

Abgeordnete Heiner Dunckel: „Wir müssen da raus. Je früher, desto

besser.“

