Koalitionspoker: Sozialverband mahnt zur Vernunft / Präsident Adolf Bauer: „Union und SPD müssen sozialpolitisch nachbessern“

„Die schwarz-roten Koalitionsverhandlungen

verdienen eine faire Chance. Dabei muss klar sein, dass einfach

weiterregieren keine Option ist. Union und SPD können die Gelegenheit

für einen echten Neuanfang nutzen“, erklärt SoVD-Präsident Adolf

Bauer anlässlich des Beginns der Koalitionsverhandlungen.

Der Verbandspräsident sieht erste Anzeichen für die Bereitschaft,

Fehler zu korrigieren. Dazu zählt insbesondere die in den

Sondierungen vereinbarte Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der

gesetzlichen Krankenkasse. Bislang teilen sich Arbeitgeber und

Arbeitnehmer zwar den Einheitsbeitrag von 14,6 Prozent zu gleichen

Teilen. Mehrbelastungen müssen die Versicherten aber in Form der

Zusatzbeiträge alleine tragen.

„Natürlich wäre diese Korrektur sehr zu begrüßen, wenn sie denn

wirklich erfolgt. Gleichwohl muss in den Koalitionsverhandlungen vor

allem um Glaubwürdigkeit gerungen werden, damit ein GroKo-Neustart

Erfolg hat“, sagt Adolf Bauer. Er betont, dass die Fahrlässigkeit der

Parteien, im Sommer einen Schlafwahlkampf geboten zu haben, in weiten

Teilen der Bevölkerung tiefes Misstrauen geschürt hat. „Union und SPD

müssen jetzt alles dafür tun, um den Menschen zu zeigen, dass es in

Deutschland künftig wieder gerechter zugeht.“

„Fest steht, da ist noch viel Luft nach oben. Bisher fehlt

insbesondere ein sozialpolitisches Kernthema, das den ernsthaften

Willen signalisiert, auf die berechtigten Zukunftsängste der

Bevölkerung einzugehen“, so Adolf Bauer. „Die Einführung einer

Bürgerversicherung wäre zweifellos so ein starkes Zeichen“, fordert

Bauer.

