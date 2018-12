Kölner Stadt-Anzeiger: 102 Neonazis in NRW per Haftbefehl gesucht – Minister Reul: Jeder ist einer zu viel

Köln. In Nordrhein-Westfalen werden derzeit 102

rechtsextreme Straftäter per Haftbefehl gesucht. Das berichtete das

Innenministerium auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Mittwoch-Ausgabe). „Bei der Abarbeitung der offenen Haftbefehle hat

die Polizei bundesweit noch Luft nach oben“, räumte NRW-Innenminister

Herbert Reul (CDU) ein. Insgesamt könnten in NRW derzeit knapp 33000

Haftbefehle nicht vollstreckt werden. „Dass unter denen, die frei

herum laufen, auch 102 Rechtsextreme sind, ärgert mich besonders“,

sagte Reul. „Jeder davon ist einer zu viel!“, fügte der Politiker

hinzu. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass von den 102 nur 18 wegen

politisch motivierter Straftaten gesucht würden. „Die restlichen 84

wegen Allgemeinkriminalität wie Diebstahl, Ladendiebstahl oder

Schwarzfahren“, erklärte der NRW-Innenminister.

Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bund Deutscher Kriminalbeamter

(BDK) in NRW, machte die Personalnot bei der Polizei für die

Entwicklung verantwortlich. „Die Zahl von 102 gesuchten

Rechtsextremen überrascht mich. Ich hätte nicht gedacht, dass es in

NRW so viele sein würden“, sagte Fiedler dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“. Da die ostdeutschen Länder deutlich stärker mit

rechtsextremen Straftaten belastet sind, hätte er für NRW eine viel

geringere Zahl erwartet. Die Nachricht werfe ein Schlaglicht auf die

Schwäche des Fahndungsapparats in NRW. „Reul muss die Reihen bei der

Kripo schleunigst schließen. Wir haben kaum noch Fahnder, weil nicht

nur der Tisch der Aufgaben für die Kripo immer größer, sondern auch

noch das Tischtuch kleiner wird. Wir stärken richtigerweise zum

Beispiel den Staatschutz. Dabei fallen andere Dingen hinten runter“,

sagte Fiedler.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell