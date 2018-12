Mitteldeutsche Zeitung: zum Digitalpakt

Was ist schon dabei, wenn der Bund arme Schulen

ausrüstet, mag mancher denken. Das Geld aus dem Digitalpakt wäre

jedoch süßes Gift, von dem zumindest die armen Länder nicht so

schnell wieder loskämen. Mit dem Geld käme auch der Einfluss des

Bundes auf Inhalte der Schule – da sollte sich niemand etwas

vormachen. Wenn die Länder aber die Hoheit über die Bildung aufgeben:

Was bleibt ihnen dann eigentlich noch? Wozu den Aufwand von 16

Parlamenten, Regierungen und Verwaltungen? Dabei gibt es einen

einfachen Weg aus der verfahrenen Lage. Bund und Länder müssten nur

die Verteilung der Steuereinnahmen neu justieren.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell