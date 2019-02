Kölner Stadt-Anzeiger: Abgeschobener Tunesier soll Anschläge in NRW geplant haben Mutmaßlicher Amri-Helfer sprach über Bombardierung von Zügen

Der nach Tunesien abgeschobene islamistische

Gefährder Bilel Ben A., mutmaßlicher Helfer des Attentäters vom

Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, soll bereits vor dessen

Lkw-Anschlag im Dezember 2016 Attentate in Nordrhein-Westfalen

geplant haben. Dies berichtet der „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Samstag-Ausgabe). Der Zeitung liegen nach eigenen Angaben

Ermittlungsunterlagen vor, denen zufolge der heute 28-jährige

islamistische Ben A. sich bereits im Juli 2015 mit bislang

unbekannten Kontaktleuten über Terrorakte austauschte: „In Dortmund

müsste etwas passieren, und Züge müssten bombardiert werden“, lautet

eine Aussage aus einem belauschten Gespräch. Ben A. wurde

vorübergehend festgenommen, doch konkrete Beweise für Terrorpläne

ließen sich nicht finden. Er gilt laut den Staatsschützern als

Kontaktmann des Terroristen Anis Amri. Die Bundesanwaltschaft listete

ihn in einem Ermittlungsverfahren als mutmaßlichen Helfer Amris für

dessen Anschlagspläne auf. Unter nebulösen Umständen wurde Ben A.

während des Ermittlungsverfahrens, zwei Monate nach dem Anschlag in

seine tunesische Heimat abgeschoben.

