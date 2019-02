Mitteldeutsche Zeitung: zum Haushaltsüberschuss

Die Kassen von Bund und Ländern sowie bei den

Sozialversicherungen sind voll, hört man gelegentlich. Tatsächlich

verfügt allein die gesetzliche Krankenversicherung über Rücklagen im

Umfang von 30 Milliarden Euro. Doch alles, was die Große Koalition

vorhat, sind keine einmaligen Ausgaben, sondern dauerhafte

finanzielle Belastungen. Sie werden später kaum wieder

zurückzudrehen sein und dazu beitragen, dass öffentliche Haushalte

und Sozialkassen sehr schnell in die roten Zahlen rutschen. Das ist

unverantwortlich. Noch ist es nicht zu spät zum Umsteuern. Vorrang

müssen Investitionen in den Bereichen haben, die dabei helfen, dass

Deutschland nicht erneut den Anschluss verpasst.

