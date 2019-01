Kölner Stadt-Anzeiger: DBB-Chef droht mit Streiks in Finanzämtern

In der bevorstehenden Tarifrunde im Öffentlichen

Dienst drohen Streiks in Steuerverwaltungen und Finanzämtern. „Ich

kann mir vorstellen, dass sich viele Menschen darüber freuen, wenn

sie mal ein paar Wochen keinen Steuerbescheid erhalten“, sagte Ulrich

Silberbach, Chef des Deutschen Beamtenbunds (DBB), im Interview mit

dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag-Ausgabe). Die Finanzminister

dürften sich ärgern, weil ihre Einnahmeseite dann brachläge. „Für die

Öffentlichkeit ist das unsensibel, für die Politik hochsensibel. Wir

würden an den entscheidenden Stellen Nadelstiche setzen“, sagte der

Gewerkschaftschef. Er hält den Arbeitskampf trotz des Streikverbots

der Beamten für effizient, weil in den Rechenzentren viele

streikbereite Angestellte arbeiteten. Am 21. Januar beginnt die erste

Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder in

Berlin. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Gehalt für 3,3

Millionen Beschäftigte. http://www.ksta.de/31822990

