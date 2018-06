Kölner Stadt-Anzeiger: Fahrverbot in Köln wäre rechtlich angreifbar – Fast alle Abgasmessstellen stehen nahe an der Fahrbahn

Köln. Sollten in Köln Fahrverbote für Dieselfahrzeuge

verhängt werden, können deren Eigentümer juristisch dagegen vorgehen,

indem sie die Standorte der Messstationen für Stickoxidwerte in Frage

stellen. Das Landesumweltamt hat fast alle Anlagen in Köln dicht am

Fahrbahnrand positioniert hat, obwohl das Gesetz es zulässt, die

Geräte in einem Abstand von bis zu zehn Metern aufzustellen,

berichtet der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag-Ausgabe). In anderen

Ländern der Europäischen Union, etwa in Griechenland, werde der

großzügige Spielraum hingegen ausgenutzt. Die

Luftqualitätsrichtlinie der EU fordere „ausdrücklich, dass alle

Ergebnisse unionsweit vergleichbar sein müssen“, sagte der

Rechtswissenschaftler Wolfgang Durner von der Universität Bonn der

Zeitung. Die Handhabung der Spielräume sei zwar eine fachliche

Entscheidung der jeweils zuständigen Verwaltung. Es erscheine aber

unzulässig, diese Spielräume auszunutzen, um bestimmte Ergebnisse zu

erzielen. Würden betroffene Autofahrer gegen Fahrverbote klagen,

seien auch die hinter den Verboten stehenden Messergebnisse

gerichtlich überprüfbar. Roman Suthold vom ADAC sprach von einem

„interessanten Aspekt“. Er müsse „auf jeden Fall genauer untersucht

werden“.

https://www.ksta.de/koeln/diesel-fahrverbot-messstellen-in-koeln-s

tehen-in-frage-30603846

