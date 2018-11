Kölner Stadt-Anzeiger: Folter-Prozess Burbach: Staatsanwaltschaft bot Deal an

Köln. Vor dem Prozess um Misshandlungen in dem

nordrhein-westfälischen Flüchtlingsheim Burbach strebte die

Staatsanwaltschaft Siegen einen Deal an. Wie der „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe) unter Berufung auf einen der

Verteidiger berichtet, trafen sich alle Prozessbeteiligten vor einem

Jahr zu einem Vorgespräch. In der Zusammenkunft am 20. November 2017

habe der für die Anklage zuständige Oberstaatsanwalt den Verteidigern

ein Angebot gemacht: „Nach einem Geständnis bot der Ankläger an, die

unterschiedlich gelagerten Fälle gegen eine Geldstrafe oder im

Höchstfall gegen Bewährungsstrafen zu den Akten zu legen“, so der

Hagener Rechtsanwalt Ihsan Tanyolu. Bis auf sechs hätte alle seine

Kollegen die aus prozessökonomischen Gründen erfolgte Offerte

abgelehnt. Die geständigen Angeklagten müssen sich in einem zweiten

Prozess im Januar verantworten. Tanyolu vertritt in dem Verfahren

einen mitangeklagten Sozialarbeiter.

