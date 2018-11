NOZ: Nach Skandalen: Grüne fordern bundesweite Videoüberwachung auf Schlachthöfen

Grüne fordern bundesweite Videoüberwachung auf

Schlachthöfen

Nach Skandalbildern aus Niedersachsen – Ostendorff: Schutz der

Tiere muss sichergestellt sein

Osnabrück. Nach der erneuten Veröffentlichung mutmaßlicher

massiver Tierschutzverstöße in einem Schlachthof in Oldenburg haben

sich die Grünen dafür ausgesprochen, Kameras in sämtlichen Betrieben

zu installieren. Friedrich Ostendorff, agrarpolitischer Sprecher der

Bundestagsfraktion, sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Wir

fordern die Bundesregierung auf, eine Videoüberwachung an

Schlachthöfen beim Abladen, Zutrieb, Betäubung und Tötung zu

ermöglichen und einzuführen.“ Laut einem Gutachten des

Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages sei das unter gewissen

Voraussetzungen erlaubt, so Ostendorff. „Wir müssen den Schutz der

Tiere, die für unsere Lebensmittel sterben, unbedingt sicherstellen.“

Zuvor hatte sich auch Niedersachsens Landwirtschaftsministerin

Barbara Otte-Kinast (CDU) für eine Videoüberwachung ausgesprochen.

Ihr Ministerium prüfe, ob eine verpflichtende Einführung von

Kamerasystemen möglich sei. „Ich halte das für ausgesprochen

sinnvoll“, sagte die Ministerin laut Mitteilung. Auch Tierärzte

hatten sich dahingehend gefordert. Thomas Blaha, Vorsitzender der

Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT), hatte der „NOZ“

gesagt, Deutschland müsse sich hier ein Vorbild an England nehmen.

Dort sind Kameras seit dem 5. November Pflicht in Schlachthöfen.

Zuvor hatten Tierrechtler des Vereins „Tierschutzbüros“ heimlich

gedrehte Aufnahmen aus einem Schlachthof in Oldenburg veröffentlicht.

Darauf soll zu sehen sein, wie Rinder vor der Tötung unzureichend

betäubt werden. Erst vor wenigen Wochen hatten Tierrechtler Videos

aus einem Betrieb in Bad Iburg bei Osnabrück publiziert. Dort wurden

liegende Rinder per Seilwinde in den Schlachthof geschleift. Das

Unternehmen ist mittlerweile aufgelöst.

