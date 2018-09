Kölner Stadt-Anzeiger: IW-Experte zweifelt an Versprechen der Regierung zum Wohnungsbau – „Das ist nicht zuschaffen“

Köln. Der Immobilienexperte des Instituts der

Deutschen Wirtschaft (IW), Michael Voigtländer, zweifelt an dem

Versprechen der Bundesregierung, bis 2021 für 1,5 Millionen neue

Wohnungen zu sorgen. „Das ist nicht zu schaffen“, sagte Voigtländer

dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag-Ausgabe). Er fügte hinzu: „2017

waren es bundesweit gerade mal 280 000 Wohnungen, die neu gebaut

wurden. Außerdem fehlen in der Bauwirtschaft derzeit auch die

Kapazitäten.“ Der Fachmann für Immobilienwirtschaft glaubt auch nicht

an eine Entlastung auf dem Markt. „Die Preise werden weiter steigen.“

Voigtländer lobte aber die geplante Erhöhung des Wohngeldes. „Damit

werden Geringverdiener zielgenau unterstützt, ihre Kosten für das

Wohnen zu senken.“

