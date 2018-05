Kölner Stadt-Anzeiger: Käßmann sieht ihren Rücktritt von 2010 in Kontrast zum Verhalten des VW-Managements – „Macht ohne Verantwortung passt nicht zusammen“

Köln. Die protestantische Theologin und frühere

EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann, sieht den Rücktritt von ihren

kirchlichen Ämtern 2010 als Kontrast zum Verhalten des VW-Managements

in der Diesel-Affäre. „Das passt nicht zusammen, Macht ohne

Verantwortung“, sagte Käßmann dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Mittwoch-Ausgabe). „Ich habe nicht an meinen Ämtern geklebt“,

betonte Käßmann, die Anfang 2010 nach einer Autofahrt unter

Alkohol-Einfluss in die Kritik geraten war. Für diesen Fehler habe

sie die Verantwortung übernommen. „Das ärgert mich so im VW-Skandal.

Keiner der Herren aus dem Management stellt sich hin und sagt, –ich

übernehme die Verantwortung dafür–„.

Auch wenn der damalige Schritt ihr „bei vielen Menschen sogar

Anerkennung eingebracht“ habe, habe sie trotzdem ein schlechtes

Gewissen – des Fehlers wegen, den ich gemacht habe, und der Menschen

wegen, die mich gewählt hatten“, betonte Käßmann. „Damit war ja

jeweils ein großer Vertrauensvorschuss und ein Signal verbunden: Wir

wollen dich in diesem Amt.“ Angesichts großer Widerstände und

Vorbehalte gegen die erste Frau als Bischöfin der hannoverschen

Landeskirche oder als Ratsvorsitzende seien die Mehrheitsvoten etwas,

was sie den Wahlgremien bis heute hoch anrechne, sagte die Theologin,

die am 3. Juni 60 Jahre alt wird und Ende des kommenden Monats als

Pfarrerin in den Vorruhestand tritt.

