Kölner Stadt-Anzeiger: Kriminologe Pfeiffer sieht Macho-Kultur als wesentlichen Faktor für Gewaltbereitschaft junger Männer

Warnung vor falschen Rückschlüsssen auf

Migrationshintergrund des Tatverdächtigen im Tötungsfall Sankt

Augustin

Köln. Nach der Tötung einer 17-Jährigen im nordrhein-westfälischen

Sankt Augustin warnt der Kriminologe Christian Pfeiffer vor falschen

Rückschlüssen auf den Migrationshintergrund des mutmaßlichen Täters,

eines Deutschen kenianischer Herkunft. Tötungsdelikte junger Menschen

in Deutschland würden in den meisten Fällen von sozial ungefestigte

Personen begangen, die eine Trennung einfach nicht aushalten, sagte

der ehemalige Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts

Niedersachen (KFN) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag-Ausgabe).

„Nicht der Pass ist das Problem, sondern die soziale Sicherheit

beziehungsweise Unsicherheit.“ Wer sozial gut vernetzt sei,

beruflich oder in der Ausbildung mit klaren Perspektiven unterwegs

sei, eine unterstützende Familie habe, der halte „den Frust einer

Trennung durch“. Wer keinen Boden unter den Füßen hat, ist eher in

Gefahr, im Konfliktfall zu töten.“ Das treffe auf Migranten stärker

zu als auf Deutsche. Für die Gewaltbereitschaft männlicher

Jugendlicher entscheidend seien die Männlichkeits-Vorstellungen in

der Gesellschaft. „Überall dort, wo männliche Jugendliche in

Kulturen männlicher Dominanz aufwachsen, fällt es ihnen schwerer,

eine von einer Frau gewünschte Trennung zu akzeptieren. Das ist ein

Grundproblem der Immigration.“ www.ksta.de/31688524

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell