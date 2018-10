Kölner Stadt-Anzeiger: Land NRW will Gewaltprävention an Schulen verstärken Neue Strategie soll Anfang 2019 vorliegen

Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalens will

bis Anfang 2019 ein überarbeitetes Konzept für Gewaltprävention an

den Schulen des Landes vorlegen. Das kündigt Schulministerin Yvonne

Gebauer in einem Gastbeitrag für den „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Donnerstag-Ausgabe) an. „Klar ist, dass die Verstärkung der

Gewaltprävention zusätzliche Ressourcen erfordert“, schreibt die

FDP-Politikerin. Deshalb seien im Entwurf des Haushaltsplans 2019

erstmals vorsorglich 54 neue zusätzliche Stellen für die

Extremismus- und Gewaltprävention vorgesehen. An diesem Donnerstag

findet in Düsseldorf eine Expertentagung zur Gewalt an Schulen

statt, deren Ergebnisse in die neue Präventionsstrategie einfließen

sollen. Das Thema hat durch die Kriminalstatistik sowie durch

spektakuläre Gewalttaten wie die tödliche Messerattacke eines

15-Jährigen auf einen Mitschüler Anfang des Jahres und Beschwerden

von Lehrern über zunehmende Gewalt an Brisanz gewonnen.

