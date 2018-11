Kölner Stadt-Anzeiger: Laschet setzt sich von Spahn ab – NRW-Ministerpräsident erwartet Zweikampf um die CDU-Spitze zwischen Merz und Kramp-Karrenbauer

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) glaubt

nicht daran, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sich im

Dezember beim Bundesparteitag der CDU in Hamburg als Parteichef

durchsetzen wird. Der Versuch des Münsterländers, sich durch die

Kritik am UN-Migrationspakt zu profilieren, sei nicht der richtige

Weg. „Ich halte es für falsch, über UN-Dokumente beim CDU-Parteitag

eine künstliche Debatte zu entfachen“, sagte Laschet am

Dienstagabend in einer Diskussionsrunde des Kölner Presseclubs, über

die der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag-Ausgabe) berichtet. „Ich

rechne damit, dass es zu einem Zweikampf zwischen Annegret

Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz kommt“, sagte der

CDU-Landesvorsitzende. Laschet fügte hinzu, er halte Spahn für einen

„guten Gesundheitsminister“ und habe ihn dabei unterstützt, Mitglied

der Bundesregierung zu werden. Der NRW-Landesverband der CDU hatte

auf eine Wahlempfehlung verzichtet.

Der UN-Migrationspakt soll die Wanderungsbewegungen von

Flüchtlingen besser organisieren. Die Vereinbarung soll am 11.

Dezember bei der UN-Generalsversammlung in Marokko vorgelegt werden.

Spahn hatte betont, Deutschland müsse die Souveränität über Fragen

der Zuwanderung behalten. Laschet erklärte, er halte die Überbetonung

des Migrationsthemas für wenig überzeugend. Deutschland habe an dem

Abkommen mitgewirkt und müsse ihn jetzt auch offensiv vertreten.

