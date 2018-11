neues deutschland: Thüringer Landesregierung will im Bundesrat gegen Aufnahme der Maghreb-Staaten in Liste „sicherer Herkunftsländer stimmen

Bodo Ramelow (Die LINKE), Ministerpräsident von

Thüringen, hatte am Dienstag für Irritationen in seiner Partei

gesorgt. „Bild“ hatte ihn unter anderem mit der Aussage zitiert, er

sei im Bundesrat „grundsätzlich bereit, über die Aufnahme“ von

Tunesien, Algerien und Marokko (Maghreb-Staaten) in die Liste der

sogenannten sicheren Herkunftsländer zu verhandeln. Am Mittwoch

erklärte dazu Günter Kolodziej, Sprecher der Erfurter Staatskanzlei,

gegenüber dem „neuen deutschland“: „Ein Antrag auf Aufnahme der

Maghreb Staaten in die Liste der sicheren Herkunftsländer liegt im

Bundesrat nicht vor. Dessen ungeachtet hat die Landesregierung

Thüringens in der Vergangenheit entsprechenden Anträgen stets die

Zustimmung verweigert und wird das auch in Zukunft nicht anders

handhaben.“

Auf die Frage von „nd“, ob Ramelow, wie von Bild zitiert, der

Auffassung sei, dass von den Asylverfahren oft „die Falschen“

profitierten, nämlich diejenigen, die „kommen, um unser System

auszunutzen“, verwies Kolodziej auf eine Erklärung des

Ministerpräsidenten, die diese am Dienstagabend auf seiner Webseite

veröffentlicht hatte. Darin plädiert der LINKE-Politiker für ein

„verlässliches Zweisäulensystem – aus Asylrecht und liberalen

Einwanderungsregelungen“. Wenn es ein solches gebe, werde das

„Konzept der sicheren Herkunftsstaaten“ obsolet. Dieses sei etabliert

worden, „weil es bisher kein allgemeines, modernes Einwanderungsrecht

gibt“. Weiter betonte er, man müsse „verhandlungsbereit sein – ohne

gleichwohl die Grundsätze unsere Rechtsstaats oder der Humanität zu

zerstören“. Eine Abschiebung in Tod oder Folter dürfe es nicht geben.

