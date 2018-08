Kölner Stadt-Anzeiger: Mann wegen Messerattacke zu Haftstrafe verurteilt – Richter: Er wollte die Frau entstellen

Eitorf/Siegburg. Ein 26 Jahre alter syrischer

Asylbewerber ist vom Amtsgericht Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis) zu einer

Haftstrafe verurteilt worden, weil er im Februar am Rande des

Rosenmontagszuges eine Frau mit einem Messer angegriffen und schwer

im Gesicht verletzt hatte. Das berichten „Rhein-Sieg Rundschau“ und

„Rhein-Sieg Anzeiger“ (Dienstag-Ausgaben). „Er wollte sie

entstellen“, sagte der Vorsitzende Richter Ulrich Wilbrand in seiner

Urteilsbegründung. Dem Ehemann der Frau hatte er einen tiefen

Bauchstich zugefügt. Mit einer Haftstrafe von drei Jahren und drei

Monaten ging das Gericht noch über die Forderung der

Staatsanwaltschaft von drei Jahren hinaus. Zudem muss der Mann 50

000 Euro an die afghanische Familie zahlen.

Über die Tat gab es in den Aussagen vor Gericht zwei Versionen.

Die 31 Jahre alte Frau aus Afghanistan, die von der Verletzung bis

heute eine Narbe im Gesicht trägt, berichtete im Zeugenstand von

einer anfänglichen Freundschaft zwischen dem Angeklagten, ihrem Mann

und ihr. Dann habe der 26-Jährige versucht, sie zu küssen. Als sie

dies abwehrte, habe er begonnen, sie zu belästigen. Der Angeklagte

dagegen bezeichnete die Frau als Prostituierte, mit der er eine

Affäre gehabt habe. Er habe am Tattag nur einen Schlüssel zurückhaben

wollen. Als sie geschrien habe, habe er aus Angst zugestochen. Dieses

Motiv hielt sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das

Schöffengericht für vorgeschoben. Die Frau treffe keine Mitschuld, so

der Richter. Frauen seien „kein Freiwild, alle genießen den vollen

Schutz der Rechtsordnung“. Der 26 Jahre alte Angeklagte galt als gut

integriert. Er arbeitet als Autolackierer, spricht sehr gut Deutsch

und wohnt bei einem älteren deutschen Ehepaar. Die afghanische

Familie ist nach der Tat aus Eitorf weggezogen – aus Angst vor

weiteren Übergriffen.

