Kölner Stadt-Anzeiger: Missbrauchte Ex-Nonne fordert Verschärfung des Strafrechts – Doris Wagner: Sexuelle Beziehungen in der Seelsorge müssen bestraft werden

Die von einem Priester missbrauchte Ex-Ordensfrau und

Buchautorin Frau Wagner („Spiritueller Missbrauch“) hat vor

unmittelbar vor Beginn eines Anti-Missbrauchsgipfels im Vatikan eine

Verschärfung des Strafrechts gefordert. Pastorale Beziehungen müssten

genauso behandelt wie psychotherapeutische, sagte Wagner dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag-Ausgabe). „Es müsste klar sein, dass es

in einem Seelsorge-Verhältnis keine sexuellen Beziehungen zwischen

Seelsorgern, seien es Priester oder Laien, und Ratsuchenden oder

Schutzbefohlenen geben darf. Selbst wenn diese eine solche sexuelle

Beziehung für einvernehmlich halten sollten, verletzt sie das

Berufsethos und müsste strafbewehrt sein“, so Wagner. Als Konsequenz

aus dem weltweiten Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hält

die 1983 geborene Theologin und Philosophin ein Konzil für geboten.

„Das Ausmaß der Krise, das in der Kirche offensichtlich immer noch

nicht verstanden ist, würde wahrlich ein Konzil erfordern.“ Der

Skandal des Missbrauchs sei nur ein, wenn auch ein besonders

schmerzliches Symptom der aktuellen Krise.

Scharf kritisierte Wagner, dass sich die Kirchenleitung wider

besseres Wissen bisher nicht um den sexuellen Missbrauch erwachsener

Frauen im Raum der Kirche gekümmert habe. Sie sprach von einer

erdrückenden Faktenlage mit großer Dramatik. So hätten in einer

US-Umfrage 30 Prozent der katholischen Ordensfrauen angegeben, Opfer

sexueller Übergriffe durch Priester geworden zu sein. „Das alles ist

in Rom längst bekannt, und schon deshalb erledigt sich alles

Abwiegeln und Herunterspielen.“ Die Kirche weise Frauen –

insbesondere Ordensfrauen – „strukturell und theologisch die Rolle

zu, für andere verfügbar zu sein und ihre eigenen Bedürfnisse hintan

zu stellen. Das ist das Einfallstor schlechthin für jede Form von

Missbrauch.“ Hinzu komme eine überkommene Moral, die Menschen auch

nicht ansatzweise zu einer selbstbestimmten Sexualität befähigen

will, sondern sexuelle Bedürfnisse entweder tabuisiert oder die

sexuelle Praxis in völlig überzogener Weise verklärt. Als wichtigsten

Schritt in Richtung Veränderung müsse die Kirche „ihre

Sexualitätsfixierung aufgeben“ und damit aufhören, die Sexualität der

Menschen zu sanktionieren.

https://www.ksta.de/politik/missbrauchte-ordensfrau–priester-habe

n-kein-natuerliches-verhaeltnis-zu-sexualitaet–32071982

