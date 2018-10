Kölner Stadt-Anzeiger: NRW begrüßt Kompromiss zum Diesel – Ministerin mahnt: Dieselfahrer nicht alleine lassen

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die

Einigung der Koalition zum Umgang mit älteren Dieseln begrüßt. „Heute

wurde in Berlin ein weiterer wichtiger Schritt für saubere Luft und

die Gesundheit der Menschen in unseren belasteten Städten gegangen“,

sagte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe). „Die angekündigten

Hardware-Nachrüstungen für schwere Kommunalfahrzeuge und die

Handwerker- und Lieferfahrzeuge werden uns helfen, die Grenzwerte für

Stickstoffdioxid schneller einzuhalten.“ Die Maßnahmen für Pkw seien

„noch nicht in allen Aspekten nachvollziehbar und hängen vom Beitrag

der Automobilindustrie ab“. Die Ministerin mahnte: „Wir dürfen vor

allem die Fahrer der Diesel-Fahrzeuge nicht alleine lassen, die sich

trotz der sehr zu begrüßenden Prämie keinen Umtausch leisten können

und deren Hersteller keine Hardware-Nachrüstungen anbieten wollen.“

