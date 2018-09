Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-CDU-Politiker: Fall Maaßen war Anlass für Kauder-Abwahl

Der Generalsekretär der NRW-CDU, Josef Hovenjürgen,

sieht im Umgang der großen Koalition in Berlin mit

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen den Anlass für die

Abwahl des Unionsfraktionsvorsitzenden und Merkel-Vertrauten Volker

Kauder. „Mir war schon am Wochenende klar, dass das Gezerre um die

Causa Maaßen die Wahl beeinflussen würde. Für manchen Abgeordneten

hat der Umgang der drei Parteivorsitzenden mit dem Fall Maaßen das

Fass zum Überlaufen gebracht“, sagte Hovenjürgen, der auch

Landtagsabgeordneter in NRW ist, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Donnerstag-Ausgabe). Gleichwohl sehe er keine „Kanzlerdämmerung“ im

Sieg von Ralph Brinkhaus über Kauder. Er widersprach auch

Spekulationen über einen Wechsel von NRW-Ministerpräsident Armin

Laschet in die Bundespolitik. Dies halte er für „abwegig. Der

Ministerpräsident hat hier noch schwierige Aufgaben zu bewältigen und

selbst immer wieder betont, dass er seinen Platz in NRW sieht.“ NRW

stelle den größten Landesverband der CDU. „Wenn es um

Weichenstellungen für die Zukunft geht, wird die CDU ihrer

Verantwortung gerecht werden.“

https://www.ksta.de/politik/generalsekretaer-der-nrw-cdu-umgang-mi

t-maassen-anlass-fuer-kauder-abwahl-31353106

